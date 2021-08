Ricky Martin, a l’élixir de jeunesse éternelle à 50 ans | PA

L’appel “Roi de la pop latine“Cela a étonné tout le monde, à 50 ans, Ricky Martin, est plus beau que jamais. Est-ce une sorte d’élixir?portoricain“révèle les secrets clés pour regarder plus Jeune et défier le temps qui passe.

Avec un petit changement dans son visage en se débarrassant de la barbe qu’il portait, Ricky Martin, ressemble une fois de plus à l’idole qui a conquis la musique et les scènes au cours de 37 ans d’expérience dans le milieu artistique.

Les “ex souvent“, il ouvre la boîte de Pandore et dévoile son secrets arriver fabuleux à 50 ans. Tout le monde voudra savoir !

Quelques petits secrets ici et là, le “boricua” a ajouté quelques-uns des meilleurs conseils d’autres célébrités telles que Gwyneth Paltrow ou Rosalía, partagés par le même interprète de ” She Bangs “, ” A medio vivir “, ” La coupe de la vie ” etc.

Vous pourriez être intéressé par l’appel de Ricky Martin pour vous faire vacciner : Ne soyez pas égocentrique

Il est à noter qu’avant de commencer sa journée, Enrique Martin Morales ne peut se passer d’un shot de fruits, un mélange à base de carottes, citron, radis, miel, oignon rouge, ail et un peu de sel.

Ce mélange puissant contribue à augmenter les défenses de votre système immunitaire, c’est aussi un “boost” d’énergie pour commencer votre journée avec tout, révélerait le natif de San Juan, Ricky Martin.

Et mon garçon en a-t-il besoin ! Le “Pop star”, est père de quatre enfants avec Jwan Yosef, sa journée doit donc être très mouvementée, comme il le mentionne lui-même : « Tout dans ma vie se passe très vite.

Cependant, il est également apparu que le souvenir “acteur de télévision” qui s’est imposé comme l’un des ” solistes ” les plus vendus et les plus influents, commence sa journée très tôt le matin, ce qui lui laisse aussi le temps de préparer son shake et de passer quelques minutes en méditation.

Cela peut vous intéresser Wake up doutes de Ricky Martin sur Instagram avec une tenue noire

” Quinze ou 20 minutes par jour en position du lotus “, c’est le temps que Ricky Martin adopte cette position de yoga relaxante.

Toujours dans son alimentation, Martin Morales a adapté son corps pour manger très sainement et l’importance d’ajouter un régime végétarien et de l’eau alcaline ferait une différence.

Extérieurement, elle a aussi une routine pour le soin de son visage en appliquant un tonique à l’eau de rose, cela aiderait à fermer les pores et à améliorer un peu l’apparence de sa peau, qui montrait certains signes d’abus dus à l’utilisation de maquillage.

De même, une gamme de produits à base d’ampoules, de sérum et de crème hydratante, contribue à l’apparition des rides d’expression et stimule le collagène du visage.

Vous pourriez être intéressé par TWICE: Jeongyeon prend une pause idole en raison de l’anxiété et de la panique

Une autre astuce qui ne lui manque pas dans son rituel est de soumettre son visage à quelques séances avec son morceau de glace avec lequel il passe même dans sa barbe. Vous osez l’essayer !