Ricky Martin a-t-il été opéré du visage ? Des photos controversées

Habituellement, Ricky Martin peut faire l’actualité d’une émission dans laquelle il conquiert ses milliers d’adeptes avec ses classiques, ou pour certaines actualités liées à sa situation sentimentale. Pourtant, ce lundi 27 septembre, le chanteur portoricain est devenu une tendance en raison du visage renouvelé qu’il a présenté dans une interview télévisée.

A l’occasion du début de sa tournée aux États-Unis et au Canada, qu’il mène avec Enrique Iglesias et le Colombien Sebastián Yatra en tant qu’invité spécial, au MGM Grand Garden Arena, à Las Vegas, Ricky Martin a fait un rapport avant au concert. Cependant, ce qui a attiré l’attention, c’est son visage : fraîchement rasé et le visage lavé.

Comme prévu, les images de l’interprète de grands succès tels que “Vuelve” et “María”, parmi tant d’autres, ont commencé à circuler rapidement sur les réseaux sociaux et Ricky Martin s’est installé, au moins pour quelques heures, sur les moniteurs de millions d’utilisateurs. .

Les réseaux sociaux ont explosé en voyant le nouveau visage de Ricky Martin : Une retouche esthétique a-t-elle été effectuée ?

A la demande des créateurs de mèmes les plus spirituels, le visage saisissant que Ricky Martin exhibait dans l’interview pour le lancement de sa tournée aux Etats-Unis a fait l’objet de créations incontournables.

“Non maman! Ne regardez pas le visage de Ricky Martín! », a tweeté un utilisateur, accompagné d’un mème des Simpsons.

😂 Ricky Martin s’est fait une “refrescadita” et, comment pourrait-il en être autrement, “Les Simpson” semblent avoir anticipé le faithttps: //t.co/KdFHFDzMzQ – RatingCero.com (@ratingcero) 28 septembre 2021

“Qu’est-ce que tu t’es fait, Ricky Martin?”, A demandé un autre utilisateur de Twitter, remarquant un changement facial évident chez le chanteur de 49 ans.

Pendant ce temps, une autre personne a plaisanté via Twitter : « Vous êtes Ricky Martin, vous avez le plus beau visage de la planète et vous vous faites opérer ????? Que reste-t-il au laid alors ».

Les comparaisons avec l’acteur Mickey Rourke ont également été parmi les réactions les plus hilarantes en voyant un Ricky Martin méconnaissable : « Ricky Martin dans la phase 1 de Mickey Rourke. Quelle illusion, mec », a tweeté un utilisateur.

Comment se poursuit la première tournée conjointe de Ricky Martin et Enrique Iglesias

Après leurs débuts réussis au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, la première tournée conjointe de Ricky Martin et Enrique Iglesias se poursuivra les 30 septembre et 1er octobre avec deux concerts à l’Allstate Arena de Rosemont, Illinois.

Vous pouvez consulter l’horaire détaillé de la tournée Enrique Iglesias & Ricky Martin en cliquant ici.

Ainsi s’est terminé le premier spectacle de Ricky Martín et Enrique Iglesias à Las Vegas

Et vous, que pensez-vous du visage de Ricky Martin ? Avez-vous eu une retouche faciale ou non ?

