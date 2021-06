Ricky Martin dénonce les attaques homophobes sur les réseaux

. Ricky Martin dénonce les agressions homophobes et J Balvin lui dit qu’il l’épouserait

En juin, le mois de la fierté gaie est célébré, comme un moyen de commémorer les luttes que les militants et les défenseurs de l’égalité ont menées pendant des années pour défendre les droits de la communauté LGBTQ, et Ricky Martin a partagé un message sincère sur ses réseaux sociaux, où il a été révélé à ont été victimes de violentes agressions homophobes.

L’interprète portoricain s’est tourné vers son compte Instagram, publiant quelques photos avec de longs faux ongles, où il a ouvert son cœur et a révélé avec douleur qu’après avoir partagé des images avec son mari, il y avait eu des attaques cruelles contre elle et plusieurs fans sont même partis. leurs réseaux.

« Pause… aujourd’hui, je veux vous parler de mon côté le plus vulnérable… Il y a une semaine, j’ai téléchargé quelques photos avec mon mari pour une édition spéciale du magazine @cap74024. Ce fut une expérience merveilleuse pour nous deux et une façon de célébrer notre fierté. Ce à quoi je ne m’attendais pas, surtout après tout le travail qui a été fait depuis tant d’années, c’est qu’un grand nombre de personnes décident d’arrêter de nous suivre ou de commenter de manière désobligeante », a déclaré la star portoricaine sur son réseau social.

“Bien sûr, ce n’est pas le nombre de followers qui me préoccupe, c’est le message derrière leur décision, qui m’a causé le même sentiment que j’avais il y a des années avant de partager publiquement mon orientation sexuelle. Cette même peur qui me paralysait, me tourmentait et ne voulait pas que je sois », a ajouté le Portoricain.

Malgré les attaques injustes et à quel point il se sentait mal, Ricky a déclaré qu’il se sentait calme sachant qu’il élève la voix et est un exemple pour que les personnes qui n’osent pas se montrer telles qu’elles sont le fassent.

«Aujourd’hui, je vois les photos et ce que je ressens, c’est une paix totale de pouvoir célébrer ma famille comme elle le mérite, avec style. Pour me célébrer comme je suis, peu importe ce qu’ils diront. Et cette peur dont je viens de parler ne me paralyse plus, au contraire, elle me donne beaucoup plus de force et me pousse à continuer à travailler pour le bien-être de millions de personnes qui souffrent chaque jour du manque d’acceptation », a déclaré le chanteur.

“Le plus que je souhaite dans cette vie est que nous puissions tous nous sentir libres, fiers de nous-mêmes, heureux, que nous soyons aimés, respectés et acceptés. Que nous puissions nous exprimer comme cela nous est né, sans représailles ni punitions. Il n’est pas juste de continuer à perdre des vies précieuses à cause des préjugés et du manque d’éducation », a ajouté l’artiste, père de quatre enfants.

« À tous ceux qui se sentent perdus ou non valorisés pour ce qu’ils sont et veulent être, ils ne sont pas seuls, il y a une grande communauté qui les attend à bras ouverts. Ils valent beaucoup, n’oubliez pas. #pride #pridemonth #loveislove », a conclu Martin.

Malgré les commentaires cruels reçus sur leurs réseaux pour avoir montré leur amour avec un homme, la plupart des fans en ont profité pour exprimer leur amour et leur soutien, et dans cette avalanche de messages, quelques beaux mots que J Balvin lui a dédiés, qu’il a ouvertement déclaré son amour pour Ricky.

« Tu es l’homme le plus spécial du monde, je t’épouserais ! Je t’aime », a déclaré le chanteur colombien, qui cette semaine est devenu papa, avec sa femme, le mannequin argentin Valentina Ferrer.