Ricky Martin dénonce plus de 20 fémicides

. Ricky Martin dénonce plus de 20 meurtres: “ Plus de fémicides ”

La violence contre les femmes est devenue une épidémie dans de nombreuses régions du monde, et après les récents événements à Porto Rico, où deux femmes ont été violemment assassinées par leurs partenaires, jusqu’à présent en mai, le chanteur Ricky Martin a élevé la voix et a exigé la fin du genre. la violence.

La star portoricaine a dénoncé que sur son île en seulement 4 mois, il y avait eu plus de 20 fémicides, ce qui est inacceptable, dont celui d’Andrea Ruiz Costas, une femme de 35 ans assassinée par son partenaire, dont le corps, selon le le journal Nuevo Día, a été retrouvé brûlé à Cayey, et celui de Keishla Rodríguez, la jeune femme enceinte, retrouvée morte dans la lagune de San Juan, vraisemblablement aux mains de son petit ami, le boxeur. Olympien Felix “Diamante” Verdejo.

«Ce que nous avons vécu sur notre île ces derniers jours, avec le meurtre de deux femmes, Andrea et Keishla, parmi une vingtaine d’autres décédées cette année, également en raison de violences de genre, est un état de terreur», a déclaré l’interprète de «Come retour », à travers un message partagé sur son compte Instagram.

“Vous percevez la peur, la frustration, la douleur, l’indignation … et c’est le produit de la terreur causée en sachant qu’une autre femme meurt, victime d’un fémicide, un crime qui semble se normaliser chaque jour, sans que des actions tout aussi dramatiques soient prises pour arrêtez-les », a ajouté le chanteur.

Martin a également appelé les citoyens à ce que personne ne soit à l’abri des attaques contre les femmes.

«Aucune femme ne devrait craindre pour sa sécurité, et si cela se produit, avoir tous les outils en sa faveur pour signaler tout acte qui menace sa vie, aussi minime soit-il. Et quiconque sait qu’une femme est en danger, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel, doit aussi agir. Nous devons agir pour faire partie de la solution, et cela va de ce que nous enseignons à la maison et à l’école », a déclaré l’artiste.

«Les entités gouvernementales et judiciaires doivent faire leur part, mais nous aussi. La seule chose qu’ils veulent, c’est vivre en sécurité, dans la paix et dans l’amour. Je veux aider, aidez-moi à les aider aussi, aidons-les ensemble! #niunamenos #niunamas #lasqueremosvivas #general #niunamenos #niunamas #lasqueremosvivas # éducation à la perspective générale », a conclu Martin.

Le message de la star portoricaine a immédiatement incité beaucoup de ses partisans à se joindre à la même clameur pour défendre les femmes.

«Tout à fait d’accord, je viens du Chili et à ce jour, il y a 12 femmes assassinées par la violence sexiste. Nous voulons juste vivre, être heureux, vivre en liberté, être aimés et aimer », a commenté un utilisateur.

«Au Mexique, cela semble normal, je ne sais pas ce qui se passe dans la société, cette pandémie devrait nous faire réfléchir et être de meilleures personnes, mais c’est l’inverse. Très malheureux », a ajouté un autre.

«Cher Ricky, ceci en Espagne est un fléau il y a des années. Cela vous donnerait des frissons de connaître les chiffres. En ce moment, nous avons le cas d’un père disparu avec ses deux filles âgées de 1 et 6 ans. Il a appelé sa femme pour lui dire qu’il ne les reverrait plus jamais. Chaque semaine, il y a des cas de mauvais traitements et de meurtres de femmes par des ex », a déclaré un autre disciple.