Ricky Martin en énorme talon pour le show de la marque Rihanna | Instagram

Les portoricain, a fait sensation dans l’une de ses plus récentes réapparitions, Ricky Martin a rehaussé le look androgyne qui l’a caractérisé ces dernières années, en portant des talons assortis avec l’ensemble de vêtements sombres qu’il portait pour le spectacle de Rihanna de la marque “Fenty”.

Encore une fois Ricky Martin, mari de Jwan Yosef, a envoyé un message clair sur le genre et la mode lors du lancement de la troisième et nouvelle collection de vêtements de “Savave X Fenty“, la marque de la chanteuse Rihanna.

Vêtu d’un look dans lequel la couleur noire régnait dans son choix de mode, le nommé “Roi de la pop latine”, Enrique Martin Morales, mieux connu dans l’industrie comme Ricky Martin, Il a montré son côté le plus androgyne et indique clairement qu’il n’est plus affecté par les critiques pour ses préférences.

Ricky Martin peut vous intéresser. Le grand amour de La Vale ? : “Je t’aime Kiki, je t’aime”

L’artiste aujourd’hui âgé de 49 ans, a encore une fois laissé échapper son côté plus féminin et a montré des talons dans une présentation en direct, des bottines en cuir noir et verni avec un talon considérablement haut, le même, “ex souvent“Il a partagé une photo de sa paire de chaussures sur les réseaux sociaux.

De plus, les surprises ne se sont pas arrêtées là puisque le père d’aujourd’hui quatre enfants, elle a montré sa capacité non seulement à marcher de la manière la plus normale, mais aussi à danser en talons lors de la présentation.

Ce serait sans aucun doute un moment qui ne pouvait manquer d’être capturé et c’est un paparazzi qui a photographié les moments de l’interprète de San Juan, Porto Rico, certains d’entre eux circulant sur les réseaux sociaux.

Vous pourriez être intéressé par Ricky Martin, il a l’élixir de jeunesse éternelle à 50 ans

Comment visualiser votre présentation ?

Si vous pensez que vous serez curieux de connaître les détails du spectacle où Enrique Martín Morales a dansé et chanté lors de la présentation, sachez que le 24 septembre prochain, il arrivera sur la plate-forme Amazon Prime Video.

Grâce à ce portail, il y aura une diffusion en direct de sa performance complète au Savage X Fenty by Rihanna Fashion Show.

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que Ricky Martin tente de s’attaquer aux clichés en utilisant des ongles longs pour ses différentes séances photos, la différence est que cette fois, ce serait la première fois qu’il apparaîtra lors d’une présentation en direct.

Vous pourriez être intéressé par Belinda, les intérieurs s’échappent lors de l’ouverture de la veste de style motard

Il y a plusieurs semaines, l’interprète de chansons comme “Livin’ la vida loca”, “Vuelve”, “A medio vivir”, entre autres, aurait partagé quelques séances de magazine avec son partenaire, ce qui a suscité de vives critiques et même l’indignation de la part des Artiste “nationalisé espagnol” après avoir perdu plusieurs followers sur son compte Instagram.