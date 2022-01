Ricky Martin en lune de miel ? Voici comment 2021 dit au revoir

Ricky Martin avec des photos d’amour sur Instagram dit au revoir à 2021 | Instagram

Ricky Martin est plus amoureux que jamais et c’est ainsi qu’il a fait fondre ses fans d’amour dans quelques photographies qu’il a partagées à partir de son compte Instagram.

Le « chanteuse« , Ricky Martin, a été capturé à partir d’images qui ont circulé dans l’un des moments les plus romantiques de la célèbre de 50 ans, avec son mari, Jwan Yosef.

L’amour et la complicité se reflétaient à chaque instant lors des images dans lesquelles le couple apparaît dans l’objectif d’une caméra derrière une vitre, à un moment donné, le « Le mari de Ricky Martin« il ne résiste pas à lui faire quelques bisous »espagnol nationalisé« .

Ricky Martin avec des photos d’amour sur Instagram, dit au revoir à 2021. Photo : Instagram Capture

Enrique Martin Morales et Jwan Yosef, apparaissent depuis la suite d’un hôtel de luxe à Miami Beach, avec les rideaux ouverts, le « Roi de la pop latine« et son épouse a montré que leur lien sentimental est meilleur que jamais, selon certaines des captures publiées par le magazine TvNotas.

le chanteuse et le peintre suédois, ils se sont rencontrés en 2016 et pour 2018 ils ont annoncé leur mariage, il faut dire que le couple ne se serait pas montré de manière aussi romantique en public, du moins à partir de quelques photos sur Instagram, qui ont suscité quelques critiques et une vidéo passée dans laquelle ils ont ouvertement démontré leur amour, ils sont l’une des rares occasions jusqu’à aujourd’hui.

L' »exMenudo » et son mari, apparaissaient dans une vidéo passée de la chanteuse « Residente », en 2020, intitulée « Avant la fin du monde », jusqu’à maintenant, quand le couple amoureux, qui est ensemble depuis 5 ans, a surpris le monde, après avoir fait circuler les images.

L’interprète de « je suis perdu sans toi« , » Reviens « , » Ta mémoire « , » La meilleure chose dans ma vie, c’est toi « , entre autres succès, lui et son partenaire ont assisté à une foire d’art contemporain de renom.

Au milieu du voyage, Martín Morales et Yosef en ont profité pour se reposer et bronzer, sans se perdre de vue.

Ricky Martin et Jwan Yosef, ont partagé leur amour de différentes manières et un échantillon d’entre eux est la responsabilité qu’ils partagent maintenant en tant que parents de quatre enfants : Valentino, Matteo, Lucia et Renn.