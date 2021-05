Ricky Martin et Enrique Iglesias annoncent une tournée en 2021

Rondine PR Ricky Martin et Enrique Iglesias confirment les dates de leur tournée musicale ensemble.

Ricky Martin et Enrique Iglesias ont enfin annoncé les nouvelles dates de la première tournée musicale qu’ils entreprendront ensemble au cours des prochains mois à travers les principales villes des États-Unis et du Canada.

Les célèbres chanteurs avaient prévu de lancer «Enrique Iglesias et Ricky Martin Live In Concert» en 2020, mais leurs plans ont été reportés en raison de la pandémie COVID-19.

La tournée de 26 dates aux États-Unis et au Canada débutera le 25 septembre dans la ville de Las Vegas au MGM Grand Garden Arena et se poursuivra avec des arrêts à Boston, Chicago, Los Angeles et Miami.

Les fans apprécieront les plus grands succès de deux des plus grands noms de la pop et de la musique latines lors de cette tournée historique, à laquelle se joindra la nouvelle sensation de la musique latine, Sebastián Yatra, qui se joindra à eux en tant qu’invité spécial à certaines dates.

Ricky Martin et Enrique Iglesias ont construit une carrière solo réussie avec des dizaines de chansons n ° 1 et des millions d’albums vendus dans le monde, et unissent maintenant leurs forces pour offrir leur première tournée musicale ensemble.

Les adeptes des artistes peuvent acheter leurs billets pour la tournée musicale à partir du 14 mai prochain sur le site www.ticketmaster.com.

«Dire que nous partons en tournée nous a très enthousiasmés, surtout après cette année difficile que le monde a traversée et qui nous affecte encore tous. Mon équipe et moi sommes très heureux de pouvoir présenter notre meilleur spectacle en direct aux États-Unis et au Canada et de laisser la musique nous apporter cette guérison et cette joie dont nous avons tous besoin. Partager la scène avec mes amis Enrique Iglesias et Sebastián Yatra sera extrêmement amusant. Préparez-vous pour la fête. A très bientôt! »A avoué Martin dans un communiqué de presse.

Enrique Iglesias et Ricky Martin ont créé certaines des chansons les plus mémorables de la musique pop latine pendant des décennies et leur liste de succès combinée est sans fin, promettant de livrer une extravagance musicale mémorable à leurs millions de fans.

Découvrez les dates confirmées de la tournée musicale d’Enrique Iglesias et Ricky Martin Live:

25 septembre – Las Vegas, NV – MGM Grand Garden Arena 30 septembre – Chicago, IL – Allstate Arena 1er octobre – Chicago, IL – Allstate Arena 5 octobre – Boston, MA – TD Garden 7 octobre – Toronto, ON – Scotiabank Arena 8 octobre – Toronto, ON – Scotiabank Arena 9 octobre – Montréal, QC – Bell Centre 13 octobre – Philadelphie, PA – Wells Fargo Center 14 octobre – Washington, DC – Capital One Arena 16 octobre – Newark, NJ – Prudential Center 17 octobre – New York , NY – Madison Square Garden 22 octobre – Miami, FL – AmericanAirlines Arena 23 octobre – Miami, FL – AmericanAirlines Arena 29 octobre – Atlanta, GA – State Farm Arena 30 octobre – Orlando, FL – Amway Center 3 novembre – Dallas, TX – American Airlines Center 5 novembre – Houston, TX – Toyota Center 6 novembre – San Antonio, TX – AT&T Center 7 novembre – Edinburg, TX – Bert Ogden Arena 10 novembre – El Paso, TX – UTEP Don Haskins Center 11 novembre – Phoenix, AZ – Gila River Arena 13 novembre – Sacramento, CA – Golden 1 Center 14 novembre – San Jose, CA – SAP Center 18 novembre – Los Angeles, CA – STAPLES Center 19 novembre – Los Angeles, CA – STAPLES Center 20 novembre – Anaheim, CA – Centre Honda