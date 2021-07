Ricky Martin, Julieta Venegas, Residente et d’autres artistes se joignent aux revendications contre la répression à Cuba

in

Différents artistes latino-américains ont élevé la voix contre le régime cubain après le refus du gouvernement d’autoriser l’accès de l’aide humanitaire au pays. Cuba traverse l’une de ses pires crises sanitaires à cause du Covid-19.

Ricky Martin était l’une des célébrités qui a montré le plus d’activité sur ses réseaux sociaux, il a mis en ligne une vidéo de personnes manifestant dans les rues appelant à la fin de la dictature de Castro. Le portoricain a diffusé le hashtag #SOSCuba, ce message a été répliqué par diverses personnalités du divertissement et par différents dirigeants du monde entier.

Le chanteur a rejoint la liste des personnes qui ont une forte influence musicale sur le continent et dans différentes parties du monde afin qu’il y ait plus de manifestations de solidarité avec le peuple cubain.

La Mexicaine Julieta Venegas a également publié une vidéo sur son compte Instagram où elle a exprimé son soutien à la situation. “Nous sommes tout le monde avec nos yeux rivés sur Cuba, SOS Cuba”, a déclaré le chanteur.

Pour sa part, le rappeur René Pérez dit Residente, a exprimé via Twitter une série de messages où il critique le gouvernement de Cuba et des États-Unis pour la situation actuelle. “Entre l’inefficacité du gouvernement cubain et le blocus américain, ils ont foiré le peuple au milieu d’une pandémie”, a écrit Pérez.

Le musicien a insisté sur le fait que les personnes qui souhaitent aider devraient “chercher une voie alternative au gouvernement”, citant comme exemple ce qui s’est passé dans son Porto Rico natal après la dévastation causée par l’ouragan Maria en septembre 2017. Des mois après la catastrophe, il a appris que le le gouvernement a caché des fournitures et des milliers de bouteilles d’eau.

#SOSCuba est resté une tendance sur Twitter depuis samedi avec plus de 300 000 messages, le hashtag #SOSMatanzas est également resté avec environ 146 000 messages, selon les données du réseau de microblogging.

Les citoyens cubains en ont profité pour critiquer le régime de Castro pour les pénuries alimentaires, les conditions de ses hôpitaux et la crise qui s’est aggravée en raison de la pandémie.

D’autres artistes et personnalités qui ont manifesté leur soutien sont Daddy Yankee, Ozuna, le comédien cubain Alexis Valdés, Ricardo Montaner, Raw Alejandro et le duo Gente de Zona, également originaire de Cuba.