Ricky Martin – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

Ricky Martin a assuré qu’à présent il se sent plus libre et sans secrets à cacher aux autres, mais il est toujours marqué par l’entretien que lui a accordé la journaliste américaine Barbara Walters en 2000, lorsqu’elle l’a interrogé sur sa sexualité.

Le chanteur a avoué dans une interview publiée mercredi par le magazine People dans le cadre du mois LGBTQ + Pride, dans laquelle il a dit qu’il se sentait plus à l’aise dans son propre corps mais toujours marqué par cette question de Walters dont il est sorti avec une évasion ” Je n’ai pas envie de (répondre) ».

L’interview dans People est accompagnée de la couverture que le chanteur occupe dans l’édition anglaise de la publication, dans laquelle il raconte comment il se sent en 2021 et comment il a évolué à travers toutes ces années à l’intérieur, depuis avant d’avouer au monde son homosexualité jusqu’à aujourd’hui étant mariée à un autre homme et ayant quatre enfants.

Il a indiqué que cacher ce que l’on ressent dans la sphère sexuelle est une situation dramatique pour la tranquillité d’une personne.

“Beaucoup de gens ont dit ‘Ricky, tu essayais de faire tes preuves, pour la gloire et pour être un sex-symbol.’ Eh bien, oui, cela pourrait l’être, mais tout le monde sait qu’il n’est pas nécessaire d’être gay pour savoir que l’amour est compliqué, ou pour savoir à quel point l’attirance peut être déroutante”, a-t-il déclaré.

“Avant de sortir du placard, j’étais confus”, a-t-il déclaré, ajoutant que pendant des années, il s’était demandé s’il était homosexuel, bisexuel ou confus au sujet de sa sexualité.

Il a rappelé que malgré ses doutes pendant des années, il sortait avec de nombreuses femmes, dont la mexicaine Rebecca de Alba entre 1995 et 2002.

« La sexualité est une chose compliquée, ce n’est pas du noir et blanc, c’est plein de couleurs. Quand je sortais avec des femmes dont j’étais amoureux, ça faisait du bien. On ne peut pas faire semblant d’alchimie, l’alchimie était là, elle ne trompait personne”, a précisé l’interprète.

Ricky a souligné qu’il n’avait jamais eu de références au sein de la communauté homosexuelle pendant son adolescence, c’est pourquoi, de son point de vue, il est important que des gens comme lui déclarent ouvertement leurs préférences sexuelles pour envoyer un message de sécurité aux jeunes dans la même situation. .

“Beaucoup d’enfants n’ont personne vers qui se tourner. Tout ce qu’ils ont autour d’eux, ce sont des gens qui leur disent que ce qu’ils ressentent est mal”, a-t-il souligné.

Lors de l’interview avec Walters, il s’est rappelé quand elle lui a dit qu’il pourrait arrêter les rumeurs sur sa sexualité s’il en parlait.

«Quand il a posé la question, je me suis senti violent parce qu’il n’était pas prêt à sortir. J’avais très peur », a-t-il souligné, en plus d’assurer qu’il a toujours un trouble qui a pris naissance à ce moment-là.