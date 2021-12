Ricky Martin, « le plus chanceux » présidera la double célébration

Ricky Martin fête ses 50 ans avec sa fille Lucia de la plage | Instagram

Ricky Martin est en double fête et a déchaîné la folie en réapparaissant dans une tendre carte postale depuis la plage et par la main de sa petite fille Lucie, un moment très spécial que ses fans Instagram l’ont reçu avec divers commentaires.

le chanteuse, Ricky Martin, fêtera ce 24 décembre à deux reprises puisqu’en plus de fêter ses 50 ans, sa fille Lucia, fête aussi ses 3 ans, donc il y a une double fête à la maison !

Ricky Martin réapparait de la plage avec sa petite fille qui fête elle aussi son anniversaire, c’est pourquoi le mari du souvenir « acteur de télévision« Il leur a dédié un joli message sur les réseaux sociaux avec une photo qui a ému tous les fidèles fans de la « star portoricaine ».

Aujourd’hui, c’est une double joie, mon incroyable mari Ricky Martin a 50 ans et ma fille Lucia a 3 ans, a commencé le message de Jwan Yosef, qui a ensuite dédié quelques mots exclusivement à son mari.

Ricky Martin fête ses 50 ans avec sa fille Lucia de la plage. Photo : Capture Instagram

Sur les cartes postales, l’ancien membre du groupe « Léger« , Enrique Martin Morales, apparaît au milieu d’un magnifique coucher de soleil sur les plages de Dorado (Porto Rico) et dans d’autres on peut le voir entrer dans la mer.

Vous avez été un rayon de lumière au cours des cinq dernières décennies et vous avez ici encore 50 années-lumière complètes. Je t’aime pour toujours

Le « Le mari de Ricky Martin« , le peintre suédo-syrien, était très romantique et affectueux avec les deux membres chers de la famille qu’il a formée avec le chanteur et la petite fille, en plus de ses trois enfants, Matteo, Valentino et Renn.

Dans les cartes postales qui apparaissent sur Instagram, le célèbre interprète de sujets tels que « Retour« , » La mordidita « , » Requins « , etc., apparaît de dos marchant le long du rivage de la plage main dans la main avec Lucia, qui est entrée dans leur vie en décembre 2018.

Enríque Martín Morales, devenu célèbre dans les années 90, fête ses 50 ans aujourd’hui, non seulement l’un des artistes latins les plus populaires de tous les temps, mais aussi un père de famille nombreuse, avec 4 enfants, comme il en a rêvé à certains point, comme mentionné par le natif de San Juan Puerto Rico, dans les interviews précédentes.