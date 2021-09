Ricky Martin montre son vrai moi après tant d’années

Ricky Martin montre sa vraie personnalité après tant d’années | Instagram

Ces derniers mois, le chanteur portoricain Ricky Martin a été au centre de l’attention pour ses apparitions et publications controversées à la fois sur scène et sur divers réseaux sociaux et cela à cause de la façon dont il s’habille.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques jours, j’ai fait circuler sur Internet quelques photos de Ricky Martin portant une paire de chaussures à talons hauts lors du concert de lancement de “Savage X Fenty”, la collection de vêtements de Rihanna.

Comme prévu, le chanteur a réussi à attirer l’attention et les internautes sur les réseaux sociaux n’ont pas raté le moment où il est apparu vêtu de talons choquants et longs lors d’un présentation en direct.

Ce moment était sans aucun doute suffisant iconique, parce qu’il a été l’une des premières célébrités à parler de sa sexualité lorsqu’il a découvert qu’il était gay, cependant, en raison des mêmes critiques et du manque d’acceptation des gens sur cette question, en réalité il ne pouvait pas vraiment exprimer qui il était. .

A noter que les talons que portait Ricky étaient assez surprenants car ils étaient une nouveauté, puisque l’artiste de 49 ans a toujours porté un style neutre et conservateur.

Cependant, j’ai pris la décision importante de porter ce type de chaussures et de montrer son côté le plus glamour lors du lancement de la troisième et nouvelle collection de vêtements de Savage X Fenty, marque de la chanteuse Rihanna.

Ce qu’il a vraiment fait, c’est qu’il s’agissait d’une manifestation de soutien à la communauté LGBT +, puisqu’elle a déjà célébré la diversité sexuelle sur ses réseaux sociaux.

Il y a encore quelques mois, lui et son mari ont posé pour un magazine, où ils sont apparus en couverture de juin, et ont montré leur amour et leur fierté LGBT +.

Depuis, l’acteur n’a plus peur de prouver quoi que ce soit, puisqu’il n’est plus embêté par les mauvais commentaires à cause de son apparence physique ou de sa vie personnelle.

Cela est sans aucun doute démontré dans ses dernières publications où elle se vante de sa relation avec son mari et à quel point elle est heureuse d’être mariée.

La vérité est que Ricky est un exemple à suivre, car malgré tous les mauvais commentaires qu’il a reçus au fil des ans, il ne s’est pas éloigné de ce qu’il ressent, mais se laisse plutôt emporter et vit la vie “fou” comme Je le récite dans sa chanson, car il n’y a qu’une vie et nous devons en profiter à notre manière et avec les gens que nous aimons, en fin de compte c’est l’amour, et l’amour gagne toujours en tout.