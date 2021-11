Ricky Martin revient au Mexique pour sa tournée en 2022 !

Ricky Martin prêt pour sa tournée. Il revient au Mexique en 2022 !

Tout semble indiquer que le célèbre chanteur Ricky Martin reviendra au Mexique avec sa grande tournée de concerts au cours de la prochaine année 2022, quelque chose que des millions de personnes attendent sans aucun doute avec impatience.

Récemment, il est devenu connu que Visite du mouvement, la nouvelle tournée de concerts de Ricky Martin, devrait se rendre au Mexique en mars 2022.

C’est vrai, le beau chanteur Ricky Martín a surpris ses fidèles fans en annonçant que Movimiento Tour, la tournée de concerts qu’il a malheureusement dû reporter en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19 un mois seulement après son début, atteindra plusieurs villes du Mexique en mars 2022.

Selon des informations circulant dans diverses parties d’Internet, le chanteur portoricain entamera son voyage à travers terre aztèque le 8 mars prochain, date à laquelle il sera présenté au Foro Sol.

Puis le 10, il visitera la Monterrey Arena, tandis que le 12, il aura rendez-vous avec ses fans à Guadalajara à la VFG Arena.

Plus tard, l’interprète de ‘Pégate’ arrivera à Veracruz pour chanter ses plus grands succès au Baseball Stadium et terminera son séjour au Mexique le 18 à la Juriquilla de Querétaro Hípico.

Cependant, il convient de noter que jusqu’à présent, ils n’ont pas divulgué les informations sur la prévente.

Comme vous vous en souvenez peut-être, en mars 2020, nous vous informions que le Portoricain a été contraint d’annuler son concert à Monterrey en raison du coronavirus.

Maintenant que la crise sanitaire a permis la reprise d’événements massifs, il assure que le Movement Tour au Mexique sera un spectacle complet et inédit.

Selon un communiqué de presse, il s’agit de la tournée de concerts la plus avant-gardiste qu’il ait jamais organisée, mettant en vedette la haute technologie, ainsi qu’une scénographie spectaculaire et un éclairage de pointe.

D’autre part, plusieurs entrepreneurs de l’industrie musicale assurent que Ricky Martin demande plus de 700 mille dollars par présentation.

Comme mentionné précédemment, le mari de Jwan Yosef a également une carrière de 37 ans, ce qui l’a consolidé comme l’un des artistes pop les plus emblématiques d’Amérique latine.

La vérité est que l’année prochaine sera riche en émotions, car finalement, après deux ans, la vie redevient un peu plus ce qu’elle était avant le grand virus qui a frappé le monde entier fin 2019.