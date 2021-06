Ricky Martin subit des attaques homophobes pour ces photos et hausse le ton

“Ce fut une expérience merveilleuse pour nous deux et une façon de célébrer notre fierté. Je ne m’attendais pas, surtout après tout le travail qui a été fait depuis tant d’années, c’est qu’un grand nombre de personnes ont décidé de ne plus nous suivre ou de commenter de manière désobligeante”, a-t-il poursuivi.

“Bien sûr, ce n’est pas le nombre de followers ce qui m’inquiète c’est le message derrière de sa décision qui m’a causé le même sentiment que j’avais il y a des années avant de partager publiquement mon orientation sexuelle. Cette même peur qui me paralysait, me tourmentait et ne me laissait pas vivre. Aujourd’hui, je vois les photos et ce que je ressens, c’est une paix totale de pouvoir célébrer ma famille comme ils le méritent, avec style”, a décrit le chanteur.