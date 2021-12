Ricky, meneur de jeu de profession – AS.com

Ricky Rubio, pour commencer, est dans la NBA depuis plus d’une décennie. Il a disputé 652 matchs, dont 598 en partant. Et il a gagné, rien qu’en contrats de franchise, plus de 104 millions de dollars. En ce moment, parcours 2021-22, il est à 17,8 millions, dernière saison d’un contrat de trois ans, 51 millions. Son salaire est 70e dans une NBA avec plus de 400 joueurs, 35e parmi les gardes : en gros, gardes et gardes. Lorsqu’on se demande si Ricky a été suffisamment valorisé ou non, il devrait suffire de laisser les chiffres parler – depuis plus de dix ans Il n’a pas bougé de la NBA, où il a toujours beaucoup joué. Son dernier contrat dépasse le double du salaire annuel moyen de la compétition (environ 7,5 millions) et ses équipes ont toujours valorisé son travail, sur et en dehors de la piste. Bien sûr, Ricky Rubio a été valorisé en NBA. S’il n’a pas été all star, c’est parce qu’il n’a pas été à ce très haut niveau, celui des meilleurs à une époque propulsée par le talent en extérieur, de bons moments pour eux. Si ses défauts ont été signalés, c’est qu’il en a eu. Au fond, la difficulté de marquer, de finir des jeux et, surtout, de tirer de l’extérieur. Bien sûr avec ça dans l’arsenal, en plus de tout ce qu’il a, Ricky aurait été un meneur All NBA : pour faire partie des Best Quintets.

Désormais à un excellent niveau, il n’en a pas toujours été ainsi dans une longue carrière et celle qui promettait la célébrité des sans-abri lorsqu’il jouait pour l’ACB à l’âge de quatorze ans ou débarquait en NBA en tant que rock star. Il était numéro 5 dans le repêchage dans lequel Stephen Curry était 7. Il était difficile de faire converger les attentes avec la réalité, et cela pouvait conduire à une vision plus négative (ou moins positive) de ce qu’est un joueur qui, autrement, était titulaire d’une finale olympique à 18 ans et titulaire et champion d’une finale d’Euroligue à 19 ans. C’est peut-être pourquoi, en raison de l’émergence prématurée, le chemin vers la maturité semblait plus long, ce qui comprenait des transes personnelles dures, telles que la mort de sa mère, et des blessures laides, la pire étant le ligament du genou en 2012, qu’il a laissé de côté. des Jeux de Londres.

Cette maturité a éclairé une partie du leadership évident de l’équipe nationale, le post-leader Pau Ga-sol / Juan Carlos Navarro, avec qui il a joué à un niveau extrêmement élevé lors de la Coupe du monde 2019 (champion, MVP) et aux derniers Jeux de Tokyo, où le meilleur de l’équipe de Sergio Scariolo était constant et avec une certaine clarté. En parallèle, Ricky a subi la partie la plus crue des affaires de la NBA : des transferts inattendus et des changements de maillot sans voix ni vote. Les Cavs sont sa quatrième équipe en quatre ans, une transe qui l’a épuisé et désespéré, et il n’a eu aucun mal à la reconnaître, mais cela n’a pas gâché son image : impeccable dans ses loges, déjà reconnu comme un leader vétéran. En reconstruisant les Suns, dans leur étrange retour aux Wolves et aux Cavaliers qui sont, du moins jusqu’au fléau des blessures qui les affligent, la révélation de la saison en NBA. A Cleveland, Ricky est particulièrement agressif en attaque, avec plus de flashs que jamais du buteur qu’il est devenu dans le jeu FIBA ​​; pour le renseignement à la recherche de leurs positions et avec une confiance croissante dans leur tir, qui est encore à des années-lumière d’être sa grande vertu. Il marque plus que jamais en NBA (14,2 par nuit) avec ses sommets au triple en coups sûrs (2) et en pourcentage (36,1%).

Un cerveau au service de vos équipes

Ricky est un meneur de jeu, pas un buteur. Mais il est évident que plus il marque et plus il pose de problèmes en tant que producteur de points direct à ses défenseurs, plus il s’offre d’options en tant que passeur. C’est toujours le cas, tout comme les buteurs compulsifs sont d’autant plus dangereux qu’ils font circuler le ballon et qu’ils jouent dans le flux de leurs équipes. Mais c’est en tant que producteur pour les autres, comme un cerveau avec de plus en plus de hiérarchies pour ordonner et commander, quand la meilleure version apparaît que dans celle-là, si vous regardez les chiffres, Il fait partie des très bons gars de l’histoire de la NBA. Ricky, 31 ans, totalise en moyenne 11,1 points, 4,1 rebonds et 7,6 passes décisives dans sa carrière NBA. Ces dernières données proviennent de chiffres qui ne sont tombés en dessous de 6 en moyenne qu’à Utah Jazz, où il a joué deux saisons et où le style de passes et la circulation collective de Quin Snyder, en plus de la présence d’autres meneurs de jeu (Joe Ingles, Donovan Mitchell. .. sa moyenne à 5,7. Pour les Timberwolves (sept ans après son premier passage, un de retour la saison dernière), ses passes décisives moyennes étaient de 8,1. Au cours de son année aux Phoenix Suns, 8.8. Les Cleveland Cavaliers sont à 6,3 pour le moment.

Ricky joue toujours beaucoup, autre fait qui parle de ce qu’ils pensent vraiment de lui dans leurs équipes, au-delà du bruit qu’il a pu voir… ou qu’il a voulu voir : cette saison 29,3 minutes, en moyenne en sa carrière 30,3, le parcours que moins 26,1 (dernière année grise dans le sport pour les Wolves). Et Ricky perd trop peu de ballons pour un meneur à genoux et au volant : 3 cette saison, son premier à ce nombre depuis 2013. Dans sa carrière, 2.6. Cela donne un ratio passes / pertes de 2,9. Ricky donne presque 3 passes décisives pour chaque défaite.

À travers 652 jeux et près de 20 000 minutes, les chiffres ont un poids spécifique. Ils veulent dire des choses. Ils ne sont pas par hasard. Et les chiffres le disent: Dans ces 7,6, Ricky fait partie des 20 meilleurs de l’histoire de la NBA en moyenne de passes décisives par nuit. De-toute-l’histoire. Il est classé 19e, donc seulement 18 joueurs ont été meilleurs au cours des 75 années que la Ligue vient de terminer. Voici la liste, les noms parlent d’eux-mêmes : Magic Johnson (11,1), John Stockton (10,5), Oscar Rober-fils (9,5), Chris Paul (9,4), Isiah Thomas (9,2), Kevin Johnson (9,1), John Wall (9,07), Jason Kidd (8,6), Russell Westbrook (8,5), Steve Nash (8,49, Norm Nixon (8,3), Tim Hardaway (8,1), Deron Williams (8,07), Kevin Porter (8,06), Rajon Rondo (8,03), Mark Jackson (7,9), Guy Rodgers ( 7,7), Stephon Marbury (7,65), Ricky Rubio (7, 60).

Si on isole les joueurs actifs, Ricky est cinquièmeChris Paul, John Wall, Russell Westbrook, Rajon Rondo et lui. De derrière, ils apparaissent si le top 50 historique est passé en revue, et faites également attention à ces noms, LeBron James (7,4), Damian Lillard (6,6), Stephen Curry (6,5), Jrue Holiday (6,3) et Kyle Lowry (6,2) .

Au total, Ricky est à 4 950. Il se classe 71e dans l’histoire et est le onzième en service. Mais sur les dix devant lui (Paul, LeBron, Westbrook, Rondo, Lowry, James Harden, Wall, Mike Conley, Stephen Curry, Andre Iguodala et Jrue Holiday), il n’y en a qu’un qui a moins joué que lui : John Wall, 613 matchs. Le suivant est Stephen Curry (782). Six sont passés de 900 et trois de 1000. Ricky est un partenaire de repêchage de Harden, Curry ou Jrue Holiday, mais il a passé deux saisons en Europe depuis son repêchage (2009) jusqu’à ses débuts avec les Wolves (2011). Il était dans une formidable draft en termes de gardiens : 12 dans le top 20. La plupart ont disparu de la NBA. Les trois mentionnés et DeMar DeRozan restent dans l’élite, et Jeff Teague dans un profil beaucoup plus bas. Aucun signe des autres : Tyreke Evans, Johnny Flynn, Brandon Jennings, Ty Lawson, Eric Maynor, Darren Collison…

Il existe une autre information essentielle qui place Ricky parmi les meilleurs en tant que manager : le contrôle des pertes. Si nous revenons à ce top historique de 19 passes décisives par match qu’il ferme, il n’y en a que deux avec moins de balles perdues par nuit que lui (je me souviens : 2,6). Il s’agit de Chris Paul (2,4) et Mark Jackson (2,4). Deux autres (Oscar Robertson et Guy Rodgers) ne comptent pas car il n’y a pas de données sur leur passage en NBA. Les autres ont tous une moyenne plus élevée que Ricky et il n’y en a que six autres en dessous de trois par match. Cette place Ricky parmi les meilleurs, au sein de ce groupe très sélect, dans le rapport passes / pertes, le nombre de passes de panier qui sont ajoutées pour chaque balle perdue. Le meilleur est l’incroyable Chris Paul, avec un 3,9 presque surhumain auquel seules les données de John Stockton se rapprochent (3,7). Jason Kidd est l’autre à atteindre 3. Ensuite, il y a le groupe de ceux qui sont à 2,9 : Ricky Rubio, Kevin Johnson, Steve Nash et Rajon Rondo. Ils sont suivis par Magic avec 2,8 puis tous les autres sur une liste fermée par Russell Westbrook (2,07).

J’insiste: Dans une course qui en est maintenant à sa 11e saison, les chiffres ont une signification profonde. Ricky Rubio est un joueur d’élite en tant que générateur, un meneur de jeu qui assiste et prend soin de la possession, qui trouve ses coéquipiers et améliore son environnement. Et qu’en NBA il a montré un excellent niveau quand la production de score l’a accompagné juste assez. Et, en parallèle, beaucoup plus limité lorsqu’il a eu de sérieux problèmes pour voir la jante et que les défenses ont joué selon ce talon d’Achille. Mais Ricky, ce Ricky qui mérite des éloges pour ses débuts dans les Cavs, où il est arrivé à contrecœur et est revenu pour profiter du basket et de la NBA, Il a fini par être aussi bon, sûrement, que nous le pensions quand il n’était qu’un enfant qui a battu des records et fait la une des journaux, de Joventut à Barcelone et à l’équipe nationale. À tel point qu’il est déjà dans le débat, au moins il est entré dans cette conversation, sur qui est le deuxième meilleur joueur espagnol de l’histoire derrière l’intouchable Pau Gasol : Marc, Navarro, lui… c’est, bien sûr, un question pour une autre discussion. Mais l’essentiel est que oui, Ricky Rubio est très bon. Dans certains des traits déterminants de son jeu, en fait, il est parmi les meilleurs de la NBA.