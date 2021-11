Ricky ne marque pas, mais les Cavs prolongent l’agonie de Lillard

Quelques-uns tellement et d’autres si peu. Dommage pour les Blazers, c’est qu’avant ils étaient du côté de ceux qui en avaient plus. Et, sans avoir grand-chose, ce qu’ils possédaient était radicalement supérieur à celui d’une franchise qui dépendait uniquement et exclusivement d’une figure, LeBron James, pour émerger en quelque sorte au 21e siècle. Les Cavaliers sont placés avec une fiche de 5-4, quarts de conférence Est et devant, dans un départ dans lequel il n’y a pas trop de conclusions à tirer (ou oui ?), des Hornets, Bucks, Hawks ou, et ça c’est moins et moins surprenant, les Celtics. Parmi ceux-ci se trouve l’équipe de l’Ohio, superbement entraînée par JB Bickerstaff, un formidable entraîneur, et avec une solide base de jeunes talents qui est soutenue et complétée par le vétéran occasionnel (Kevin Love) et les immenses capacités d’un Ricky. qui, en partant ou sur le banc, contribue toujours.

Les Cavaliers sont la sixième équipe la plus jeune de la Ligue (24,5 ans en moyenne) et la 27e si l’on regarde le nombre de personnes qui se rendent au stade, cette Rocket Mortgage FieldHouse qui a explosé en ébullition en 2016, lors d’une Finale historique, mais il s’est progressivement dilué au fil des ans, et définitivement après le départ de LeBron. Le 16 juin de cette année, le sixième match de la série contre les Warriors, il a été vendu par les médias locaux et nationaux comme le jour le plus important de l’histoire du sport pour Cleveland et l’un des plus importants de l’histoire de Cleveland. , que ce soit sportivement ou non. Et il ne semble pas possible que nous assistions à une ascension similaire à court terme, mais l’équipe actuelle, précoce et avec peu de supporters dans les tribunes, fait preuve d’une fierté et d’un courage enviables. Et ils montrent qu’il y a de la lumière au bout du tunnel. Peu importe la longueur du tunnel.