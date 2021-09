Ricky Nelson engage James Burton et les Jordanaires

L’été 1959 avait été un autre grand Ricky Nelson, et alors que les soirées devenaient plus fraîches, il était de retour dans les charts. Après avoir posté des hits presque simultanés dans le top 10 en Amérique avec les deux faces de son single impérial “Just A Little Too Much” et “Sweeter Than You”, les listes de disques les plus vendus de Billboard pour le 28 septembre incluaient une nouvelle entrée pour Songs By Ricky.

L’album, son quatrième, comprenait d’autres morceaux des frères Burnette, Dorsey et Johnny, qui avaient déjà écrit plusieurs tubes pour Nelson. À seulement 19 ans et après deux ans de carrière en tant que plus grande idole des adolescents américains, Ricky produisait du matériel pop à un niveau toujours élevé, avec l’aide d’un groupe de premier ordre composé du virtuose de la guitare James Burton. Le pianiste Gene Garf, le bassiste James Kirkland et le batteur Richie Frost faisaient également partie de ce qui était désormais un line-up régulier, et il y avait des chœurs par le Elvis-approuvé Jordanaires. Burton lui-même rejoindrait bien sûr la cour du roi dans les années qui suivirent.

La jeune star s’était hissée jusqu’au n°1 avec son premier album Ricky en janvier 1958, quelques mois après avoir fait irruption sur la scène des singles. Un suivi rapide et éponyme a atteint la 7e place, avant que Ricky Sings Again, au début de 1959, ne devienne la 14e.

Songs By Ricky a connu une période un peu plus difficile, ne grimpant que jusqu’au n ° 22, et l’année suivante de 1960 a également été un peu plus restreinte par rapport à son énorme succès initial. Plus de chansons de Ricky sont allées au n ° 18 cette année-là. Mais si Nelson et son label pensaient que l’écriture était sur le mur, ils avaient compté sans la prochaine période dorée dans laquelle il entrerait, après ses 21 ans, en 1961 et 1962, avec des tubes comme « Homme de voyage » et “Bonjour Marie Lou.”

