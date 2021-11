Ricky remporte le match contre Doncic malgré le triple-double du Slovène

30/11/2021 à 07h00 CET

Les Les Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio ont battu les Mavericks de Luka Doncic 96-114 à Dallas et ils ont clairement indiqué que malgré un nouveau triple-double de la star slovène, l’équipe texane souffre de profondeur.

Doncic a terminé le match avec 25 points, 10 rebonds, 10 passes décisives. et 1 interception de balle en plus de quatre défaites, à grande distance du reste de ses coéquipiers. Dorian Finney-Smith était le plus proche du meneur européen, avec 14 points, 1 rebond, 2 passes et 2 interceptions. L’attaquant letton Kristaps Porzingis, qui a dû se retirer du match à la fin du troisième quart-temps après avoir subi une blessure à la cheville droite, s’est contenté de 9 points, 5 rebonds, 1 passe décisive et 4 contres.

Pendant ce temps, le centre Jarret Allen a brillé une nuit de plus pour les Cavs, avec un double-double de 28 points, 14 rebonds, 3 passes et 1 contre. L’attaquant finlandais des Cavs Lauri Markkanen a également passé une bonne soirée pour les Cavaliers, avec 24 points, 8 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception. De son côté, le meneur espagnol Ricky Rubio, qui a de nouveau commencé le match depuis le banc, a marqué 7 points, 7 rebonds, 6 passes décisives et 1 vol de balle.

Doncic triple

Les Mavs ont commencé le match en dominant Cleveland grâce à l’efficacité de Doncic au-delà de la ligne des trois points. Les deux 3 points de Doncic ainsi que les contributions de Porzingis, Tim Hardaway Jr. et Finney-Smith, ont permis aux Mavs de passer à 5 points d’avance, 19-14, avec 5,11 minutes à jouer au premier quart. Dans les 3,25 dernières minutes du premier quart-temps, les Mavs n’ont réussi à marquer que 2 points contre les 9 des Cavaliers, ce qui a laissé le score à un 23-30 à la fin des 12 premières minutes.

Les Mavericks n’étaient plus en avance dans le match et les Cavaliers ont progressivement augmenté leur avance alors que Doncic, qui au premier quart-temps a marqué 3 des 4 3 points qu’il a essayés, en a eu marre de retirer l’équipe. A la mi-temps, l’avance des Cavaliers était de 11 points, 41-52.

La solitude de Doncic

Au redémarrage, la situation s’est aggravée pour les Mavericks. Doncic était le seul capable de marquer régulièrement, et seul l’entrée de l’attaquant Maxi Kleber sur le terrain a donné à Dallas un peu plus d’attaque. L’Allemand a amélioré le jeu intérieur des Mavericks et a marqué 10 points au troisième quart, 2 de plus que Doncic. Alors que Finney-Smith, Porzingis et Moses Brown n’ont contribué chacun que 2 points au total. La faiblesse défensive des Mavericks a de nouveau été exploitée par Allen, qui a continué à punir Dallas sous le bord. Le centre a marqué 13 points au troisième quart, juste 1 de moins que les cinq de Dallas au cours de cette période. À la fin du troisième quart-temps, le tableau de bord indiquait 65-87, et les Cavs avaient condamné le match.

Les 12 dernières minutes étaient une marche pour Cleveland. Au début du quatrième quart-temps, les Mavs ont fait leur dernier effort pour renverser la vapeur mais à 4 minutes, l’entraîneur des Mavericks Jason Kidd a jeté l’éponge et a assis Doncic, dont le visage sur le banc était un poème. .