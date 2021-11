Ricky reste aux portes devant ses ex de Phoenix

Excellente disposition de Cavaliers un jour de plus malgré l’impossibilité de remporter la victoire. Un autre favori pour les grandes choses a de nouveau été poussé à la limite. Comme cela s’est produit récemment avec les East Nets, cela s’est également produit ce mercredi avec les Soleils, de l’Ouest. Les finalistes de la saison dernière ont visité Cleveland et sont repartis avec un match jeté dans leurs poches avec beaucoup de sueur et d’efforts.

Phoenix a dû ramer plus que son rival en seconde période pour fermer le score à 115-120. Avec cela, ils maintiennent une séquence spectaculaire qui a précisément commencé lors du match aller contre Cleveland. Ce sont 14 victoires consécutives, ce qui se dit bientôt.

Les Suns subissent la perte d’un des remplaçants les plus performants en ce début de saison, Frank Kaminsky, mais ils le résolvent bien avec l’équipe compacte qu’ils ont formée. Les appels à provoquer plus de points sont ceux qui les ont fait sortir dans le Rocket Mortgage FieldHouse et avec cela, ils ont résolu cet engagement. Ils se rendent à la petite pause de Thanksgiving sur le dos des Warriors, les leaders après ce premier mois.

Les Cavaliers n’ont pas misé sur une courte rotation, c’était leur tour à cause des circonstances, et ça s’est vu sur la fin. Ricky Rubio, spectaculaire cette année, a également vu son poignet trembler aux moments décisifs. Deux lancers francs d’affilée par l’Espagnol qui n’est pas entré dans le panier a condamné la défaite de son équipe face à l’un de ses ex. El base de El Masnou se fue hasta los 15 puntos, pero con una mala serie de tiros de campo, 5/20, y los mencionados errores que, de no haberse producido, habrían mantenido a los Cavaliers a uno a falta de cuatro segundos para finir. Chez les Suns, le meilleur buteur était Devin Booker (35) et Chris Paul a brillé dans la direction et les chronos (+23). Jarrett Allen, avec 25 points et 11 rebonds, était le plus remarquable des locaux.

Booker a commencé comme moto et a mis son équipe en tête. Ils avaient déjà une avance de sept points lors de plusieurs possessions au premier quart. Le premier changement de Bickerstaff de titulaires en remplaçants devait venir secouer un peu son peuple. Sous le contrôle de Ricky, le déficit a rapidement été réduit avec deux 3 par Love et joue sur le dessus sur les deux anneaux par Allen. Cela pour correspondre. Pour commencer à sortir la tête, deux autres tirs sur trois d’Osman, qui a terminé avec cinq coups sûrs et en fait sa nouvelle marque personnelle.

Booker passait toujours de six sur six à sept sur sept. Il semblait qu’avec peu les Soleils se levaient. Donc c’était ça. Les Cavs ont eu du mal à faire une différence de plus de cinq; les Soleils, moins. A mi-parcours du troisième quart-temps, les visiteurs étaient à nouveau en hausse de sept après tout le travail des locaux.

Booker a fait de la place pour d’autres acteurs. En fait, il n’a obtenu que trois points dans la manche décisive. Ils menaient dix et n’avaient plus qu’une avance après un autre triple d’Osman. Là, ils ont décidé les lancers francs. Crowder y, sobre todo, Paul estuvieron acertados para forzar y marcar lo que no estuvo Ricky en esa acción en la que, errando los dos tiros de la misma tanda, dejó a sus Cavs si una opción de réplica final para forzar la prórroga y ahí ils sont restés.