Ricky Rubio, à l’arbitre: “J’ai 10 ans et j’ai gagné le respect”

La base espagnole des Timberwolves du Minnesota, Ricky Rubio, a déclaré vendredi soir à . que les arbitres n’avaient pas raison dans une partie du match que son équipe a perdu contre le Miami Heat par 121-112 et dans lequel le joueur a reçu une technique.

En plus de Rubio, les arbitres ont puni les loups avec quatre autres techniques: un pour l’entraîneur Chris Finch, un autre pour le centre Karl-Anthony Towns et deux pour le meneur D’Angelo Russell, ce qui a conduit à son expulsion du match.

Après le match, Finch a reconnu qu’il était «frustré et en colère» face à la performance de l’arbitrage et qu’il avait compris que ses joueurs montreraient également leur colère.

Contre la chaleur, Rubio a eu une autre bonne soirée, avec 16 points, 3 rebonds, 9 passes et 2 interceptions.

L’action arbitrale

Une fois le match terminé, Rubio a déclaré à . que même s’il n’était pas frustré, la performance des arbitres laissait à désirer pendant le match.

«En fin de compte, nous voulons gagner mais nous savons qu’il y a des facteurs que nous ne pouvons pas contrôler. Cela n’a pas été tout le match, mais il y a eu des moments où les arbitres n’ont pas eu raison à mon avis“Dit Rubio.

“Mais à la fin, je pense que quiconque vous le demandera, une équipe ou une autre dira qu’ils ne sont pas satisfaits de l’arbitre. Ce sont des choses du jeu et cela doit arriver”, a-t-il ajouté.

Rubio voulait alléger sa technique, la première qu’il a reçue cette saison et la onzième de sa carrière en NBA.

“J’ai seulement dit à l’arbitre: c’est la même faute que tu ne m’as pas sifflé. C’est tout ce que j’ai dit“. Rubio a ajouté qu’après la technique, il a fait remarquer à l’arbitre que”Je suis dans la ligue depuis 10 ans et j’ai gagné le respect. Au moins donnez-moi un avertissement (avant de siffler la technique). Bien que je comprenne que le moment n’était pas propice. Je suppose que j’ai payé le prix. “

Anthony Edwards

Sur les déclarations de la jeune promesse des Timberwolves, Anthony Edwards, qui a avoué mercredi à . qu’il avait hâte de voyager en Espagne avec Rubio et l’autre Espagnol de l’équipe du Minnesota, Juancho Hernangómez, et d’apprendre couramment l’espagnol, Ricky a noté que le voyage aura lieu «à un moment donné».

«Avec les restrictions qui sont en place en ce moment, je ne sais pas si je pourrais venir ou non. À un moment ou à un autre, nous nous rencontrerons en Espagne. C’est un joueur qui a beaucoup de charisme, qui veut apprendre et qui est aussi jeune et nous avons une très bonne relation », a expliqué Rubio.

Edwards, n ° 1 du repêchage 2020, est également le candidat le plus fort pour décrocher le titre de recrue de l’année NBA.