Ricky Rubio, à propos d’aller aux Jeux : “Probablement oui, mais en ce moment je suis épuisé”

Ricky Rubio termine une saison de transition au cours de laquelle leur Loups des bois, l’équipe qui lui a fait confiance pour aller aux États-Unis et qui l’a récupéré une décennie plus tard, n’a pas pu rejoindre l’équipe pour continuer à se battre pour le titre au-delà de la phase régulière. L’année a été difficile, avec des blessures partout, de longues suspensions, un mauvais match, un changement d’entraîneur et même la vente de la franchise. Le coronavirus n’a été qu’un des rochers que l’équipe a dû trouver sur la route déjà caillouteuse de 2020/21, la plupart du temps sans public dans les tribunes malgré l’avancée rapide de la vaccination dans le pays, et l’autre Espagnol de Minny avec Juancho Hernangómez a connu l’une de ses saisons les plus faibles en tant que joueur de la meilleure ligue du monde.

Jon Krawczynski (.) s’est entretenu avec Rubio pour voir de ses propres yeux comment il a vécu, personnellement, une telle expérience.

“L’année a été si difficile que le basket-ball est en troisième ou quatrième page pour voir tout ce qui se passe”, dit-il. “Nous n’avons pas pu faire une saison normale. Je ne m’en sers pas comme excuse car toutes les équipes ont eu le même problème, mais nous avons beaucoup porté sur nos épaules”, assure-t-il.

Son retour aux Wolves après que les Suns l’aient échangé contre Chris Paul à Oklahoma, où ils ne l’avaient pas, a été plus aigre que doux car il ne pouvait pas sentir la chaleur des fans de près. “Cela n’a pas été comme un retour au Minnesota, je n’ai pas ressenti ça. C’est l’une des choses qui m’ont le plus blessé: jouer au Target Center et ne pas pouvoir voir les fans et l’amour qu’ils ont pour moi. quelque chose que j’ai manqué. ”

“Le sac à dos nous remplissait de cailloux et c’est devenu très dur dans cette partie du matériel. Tu ne peux pas faire cool. On a l’impression que c’est un travail de partir en voyage et de s’enfermer dans sa maison ou dans un hôtel sans pouvoir avoir de la chimie avec les autres, ce qui est la bonne partie de cela et ce que vous pouvez apporter au tribunal », dit-il.

Ricky est autocritique. Il n’a pas profité du passage d’une saison à l’autre comme il se doit : « Avoir un bon repos est essentiel pour passer une bonne saison. Si vous ne l’avez pas, la saison est comme une tempête. dans un train en marche, si vous vous arrêtez et que vous faites une pause, et que ça roule à deux cents à l’heure et que vous ne savez pas comment suivre. »

“Tout ce que nous avons sur nous, Towns ou not Towns, D-Lo ou pas D-Lo, sortir du banc … Cela a été beaucoup de choses; nous n’avons pas pu nous entraîner et je ne me suis pas retrouvé”, il dit : ” Croyant aussi que j’étais en forme et je ne l’étais pas. Une demi-seconde que tu es en retard à un col que tu peux couper, une demi-seconde que tu es en retard à un plateau et ils te bloquent… Peu importe se passe et vous ne savez pas ce qui se passe”.

Le lien qu’il avait avec Ryan Saunders, qui venait de l’époque de son père (“Flip”) en tant qu’entraîneur, était fort. Le jeune entraîneur a été licencié pour de mauvais résultats : « C’était difficile. Pour la plupart, il n’était pas à blâmer, nous devons nous blâmer. Mais il a aussi essayé des choses qui n’ont pas fonctionné. regarde c’est l’entraîneur”. Au lieu de cela, dans une décision quelque peu controversée du processus de sélection, Chris Finch, assistant de l’infirmière chez les Raptors, a été embauché : “Il est très intelligent. Il a un style qui est beau à jouer et à regarder.”

“Je ne dirais pas que ça a été une mauvaise saison personnellement”, fait-il face. Il est cependant pleinement conscient que ses 8,6 points et 6,4 passes décisives par match sont le pire record depuis qu’il est en NBA.

“J’étais MVP de la Coupe du monde il y a seize mois. J’ai l’impression d’avoir atteint le meilleur point de ma carrière il y a un an et je me suis consacré à surfer sur la vague. Et soudain, l’océan a manqué d’eau. Pour attraper à nouveau la vague, il y a des gens qui le font. c’est plus facile, j’ai besoin de mes routines, et je suis de nouveau là et je me sens vraiment bien. Je pense que mon meilleur basket est encore à venir », dit-il. La prochaine saison sera, si tout se passe comme il se doit, la 11e pour lui en NBA.

Face à sa participation aux JO de Tokyo avec l’Espagne, une certitude et plusieurs portes ouvertes : « En ce moment je suis brûlé. C’est probablement un oui, mais je dois du temps à ma famille. Je le mérite et j’ai vraiment besoin de tout réinitialiser. Je n’ai pas eu de jour de congé avec la famille depuis six mois. Ce ne sera pas des Jeux olympiques normaux. J’en ai marre de subir des tests tous les jours ; quelque chose comme mettre cette chose sur votre nez vous rappelle chaque jour ce qui se passe à le monde, ce qui n’est pas la norme.”

Il lui reste un an sur son contrat, qui expirera l’été suivant, et cela oblige le Minnesota à voir s’il doit chercher un changement ou non : “Je ne veux pas être dans une équipe qui va sans but, où il n’y a aucun espoir que nous pouvons vraiment donner la prochaine étape. Je pense que nous pouvons le faire et être une équipe vraiment solide en séries éliminatoires. Alors quand ils m’ont échangé au Minnesota, j’étais excité. Je pensais que c’était l’année. Nous avons perdu un an, mais il n’y a pas de plus d’années à perdre. Sinon, le processus de reconstruction recommencera et je ne pense pas que ce soit une chose amusante d’en faire partie. “