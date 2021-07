Ricky Rubio, au programme des Lakers

Les Lakers traquent le marché, ce n’est pas un secret. En fait, c’est une nécessité. Actuellement, Seuls LeBron James, Anthony Davis, Marc Gasol, Kyle Kuzma, Alfonzo McKinnnie et Kentavious Caldwell-Pope ont un contrat garanti avec la franchise de Los Angeles. Montrezl Harrell, quant à lui, dispose d’une option de joueur de 9,7 millions de dollars. Le reste, beaucoup de travail entre les mains de Rob Pelinka. Alex Caruso et Talen Horton-Tucker sont deux des pièces importantes sur lesquelles il faudra prendre une décision : ils seront des agents libres et leur alignement s’est accru. Un cas similaire à celui d’André Drummond, dont le statut dans la ligue reste le même, mais aussi avec connexion expirée. Lorsqu’on parle de pivot, la plupart des informations pointent vers la continuité, une situation totalement opposée à celle de Dennis Schröder.

L’ajustement de la base allemande dans l’équipe n’a pas été comme prévu. Il n’a pas connu une mauvaise saison, mais il n’a pas fourni ce dont les Lakers avaient besoin. C’est le sentiment le plus répandu, celui qui conduit le joueur à exiger plus d’argent que la franchise n’est prête à en donner. Ce parcours, Schröder a touché 15,5 millions de dollars et, avant d’atteindre les playoffs, il a refusé une importante prolongation : 84 millions de dollars pour quatre saisons supplémentaires. Désormais, les Lakers ne pouvaient pas lui offrir plus de 55-60 millions, selon la presse de Los Angeles. Et dans l’environnement d’équipe, il est beaucoup plus valorisé de faire face aux rénovations de Caruso, Horton-Tucker et même Wesley Matthews.

Au milieu de tout cela, les noms commencent à émerger. Récemment, Chris Paul et Russell Westbrook ont ​​envahi la presse américaine. Deux opérations complexes, mais pas impossibles. Désormais, un autre a rejoint… et pas n’importe lequel : Ricky Rubio. Selon Adrian Wojnarowski (ESPN), le meneur d’El Masnou pourrait être à l’ordre du jour des Lakers.

Une opération plus viable que les précédentes. Sans aller plus loin, il y a quelques semaines un possible départ du joueur espagnol était indiqué dans le cadre d’un échange contre Ben Simmons. Pour Ricky, à 30 ans, cela pourrait être une belle opportunité : jouer ses dernières années de basket dans une équipe qui se dispute le titre. Un scénario très différent de la saison dernière, quand, en trois jours, il a changé deux fois d’équipe, laissant les Suns finalistes derrière lui et, avec l’Oklahoma entre les deux, atterrissant sur les Wolves. Pour les Lakers, cela pourrait être un profil intéressant dans leur rotation, très éloigné des caractéristiques de Schröder, qui n’ont pas monté. Actuellement, Ricky a encore une saison de contrat garantie, au cours de laquelle il doit gagner 17,8 millions. Qu’il soit vêtu de violet et d’or est une possibilité.