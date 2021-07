Ricky Rubio, aux Cavaliers : un nouveau chapitre de l’agonie collective

in

Assurément, si un scénario hollywoodien qui essayait d’être très agressif avec la santé mentale et le cours de la vie d’une personne était fait autour de la figure de Ricky Rubio, Ce ne serait pas aussi cruel que la vraie chose. Il est vraiment complexe d’imaginer une situation qui pourrait fragiliser davantage la stabilité et les performances d’un joueur qui ne cesse de croître individuellement et de diminuer collectivement sous l’effet des décisions des différents « front-offices » de la ligue.

Avant Jazz de l’Utah est devenu un concurrent vraiment sérieux pour le ring, Ricky Rubio a été échangé. La même chose s’est produite avec Soleils de phénix, sa prochaine destination, qui a déjà mis le pied cette année sur sa première finale NBA de la décennie. Maintenant, beaucoup de doutes surgissent quand il s’agit de croire que Loups des bois du Minnesota ça va être la nouvelle surprise de la ligue, qui serait déjà la goutte d’eau, mais il est plus ou moins clair que Les Cavaliers de Cleveland Ce ne sera pas non plus une équipe qui aspire à quelque chose de sérieux en cette année académique 2020/21.

Pourquoi votre arrivée à Cleveland est-elle une si mauvaise nouvelle ?

En effet, la terrible nouvelle du transfert de Ricky Rubio à Cleveland Cavaliers en échange de Taurean Prince a une double lecture qui, dans les deux cas, est très négative pour les intérêts personnels de la base espagnole :

– Le niveau de l’équipe qu’atteint Ricky, qui est l’un des pires de la saison dernière et n’aspire pas à une révolution dans son effectif qui se termine par plusieurs stars défendant les couleurs de la franchise Ohio.

– Et que, précisément, là où les Cavs ont des joueurs intéressants et beaucoup de projection, c’est dans la zone avant, dans ces positions 1-2 avec des projets vedettes dans la ligue tels que Darius Garland et Collin Sexton.

L’espoir? Que le transfert de Ricky Rubio aux Cleveland Cavaliers soit aussi fructueux que son passage par Tonnerre d’Oklahoma City, un clin d’œil qui le remet dans un transfert à un concurrent et obtient enfin ce prix pour la carrière de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du basket espagnol.