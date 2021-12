Ricky Rubio bat son record de passes décisives de la saison

Battre de Les Cavaliers de Cleveland contre les Houston Rockets 124-89 qui marque la cinquième victoire consécutive de l’équipe de l’Ohio, qui continue d’être confortablement installée à la quatrième place de la Conférence Est avec 18 victoires et 12 défaites. Hier, le meilleur buteur était Darius Garland avec 21 points. Isaac Okoro est parti jusqu’à 20 et Kevin Love a contribué 15 du banc. Ricky Rubio Il a joué 21 minutes, marqué 7 points, délivré 12 passes décisives (son record de la saison) et avec lui sur la bonne voie +30 pour les Cavs.

