Ricky Rubio, belle performance et victoire sur les Boston Celtics

Absolument énorme est la saison qu’il signe Les Cavaliers de Cleveland, une franchise dans laquelle le projet de reconstruction devait aller de l’avant et avoir des épisodes prometteurs cette année, mais pas pour transmettre un sentiment de compétition aussi puissant. Dans la maturité et la cohésion du groupe, l’arrivée de Ricky Rubio. Le génie de Mas Nou est dans l’un des meilleurs moments de sa carrière et apporte des atouts essentiels à un groupe de jeunes talents, à l’aise de se mettre entre les mains de l’Espagnol lorsqu’il dirige et qui font un saut qualitatif inattendu au niveau défensif grâce à leur engagement et à leur mentorat. A influencé la crise de Celtics de Boston avec une victoire très remarquable 91-89.

S’il est vrai que Rubio doit faire face à l’équilibre complexe des priorités de l’équipe, qui vise à développer des jeunes comme Isaac Okoro, Darius Garland et Collin Sexton, tous à leur poste, leurs bonnes performances font qu’ils gagnent de plus en plus de minutes. La blessure de Sexton a ouvert grand les portes du départ à l’Espagnol, mais Bickerstaff a décidé de laisser Okoro commencer. Cependant, Ricky a fini par être le protagoniste et a géré l’équipe avec une efficacité incroyable dans les moments décisifs. Sa défense de périmètre a étouffé Schröder et le talent de Tatum s’est effondré, provoquant l’abandon d’un Celtics fatigué, après avoir joué la veille.

Ricky Rubio a terminé avec 16 points, 7 passes et 5 rebonds

La bonne nouvelle pour Les Cavaliers de Cleveland Ils sont revenus pour se concentrer sur leur capacité innée à jouer avec trois grands, la recrue Evan Mobley accumulant plus d’importance que prévu, avec 19 points et 9 rebonds en 40 minutes jouées. doyen patauger a fait un excellent travail à partir de la position 4, tandis que Jarrett Allen dominait la peinture, ouvrant de nombreux espaces à une guirlande totalement déchaînée. Recette atypique du succès de la franchise Ohio, mais avec un chef comme Ricky Rubio cela donne l’impression que le résultat peut être bien meilleur que prévu. Le bilan est déjà de 9 victoires et 5 défaites, prenant la quatrième place de la Conférence Est.