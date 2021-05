Ricky Rubio catapulte la victoire des loups sur les Golden State Warriors

30/04/2021 à 09h02 CEST

Un spectaculaire Ricky Rubio a catapulté les Timberwolves à leur quatrième victoire consécutive, cette fois contre les Golden State Warriors de Stephen Curry, auquel ils ont gagné 126-114, avec 26 points dont 15 étaient le résultat de triples.

Lorsque les critiques à Minneapolis ont fait plus rage pour les faibles effectifs du meneur espagnol, Rubio est devenu le meilleur buteur de son équipe, battant la grande promesse des Timberwolves, Anthony Edwards, qui a marqué 25 points, et la star du Minnesota, le centre Karl-Anthony Towns (KAT), avec 22.

Cette saison a été difficile pour les Wolves et Rubio lui-même. Celui d’El Masnou est arrivé au match de jeudi avec une moyenne de 8,1 points, loin des 13 points qu’il avait récoltés l’an dernier, et avec moins d’un triple par match.

Mais contre les Warriors, Rubio a marqué 5 des 8 triples qu’il a essayés., 2 des 3 tirs de deux et 7 de ses 7 lancers francs. De plus, Rubio a réalisé 6 passes et a volé deux balles.

Après le match, l’entraîneur des Timberwolves, Chris Finch, a applaudi la performance de Rubio et a défendu ses talents de tireur.

“Ricky est un bon tireur quand les coups arrivent dans le flux de l’attaque. Et c’est ce qu’il a fait. Il a fait un excellent travail en contrôlant le jeu et en déplaçant le ballon. Et KAT a fait du bon travail pour le trouver quand ils l’ont surnommé », a expliqué Finch.

L’autre Espagnol des Loups, l’attaquant de puissance Juancho Hernangómez, a eu une autre bonne nuit qui établit son importance croissante dans l’équipe. Le Madrilène a marqué 9 points à la suite des 3 triples qu’il a essayés. De plus, il a capturé 7 rebonds et 1 vol.

Le meilleur buteur du match était Curry, avec 37 points, 6 rebonds, 8 passes et 2 interceptions. Son coéquipier Andrew Wiggins a passé une bonne soirée, avec 27 points, 4 rebonds, 3 passes et 2 blocs.

Mais malgré les chiffres définitifs de Curry, le meneur de l’équipe de Californie a eu une nuit inégale. Se reposer, Curry Il n’avait marqué que 13 points et 2 des 6 triples qu’il avait essayés, un chiffre inhabituel pour la star des Warriors.

La clé était la défense que les Minnesota lui appliquaient. Mais quand Curry s’est finalement déchaîné au troisième quart, le Guerriers ils ont pu prendre de l’avance sur le tableau de bord.

Le premier quart-temps a été dominé par les Warriors jusqu’au bout de 12 minutes. Le Golden State avait 7 points d’avance sur le tableau de bord (7-14) avec 6,24 à jouer à la fin de la période. Après un timeout Finch, la deuxième unité des loups est entrée sur la piste: D’Angelo Russell, Jordan McLaughlin, Hernangómez, Naz Reid et Jarred Vanderbilt.

À 2 minutes de la fin, le match était à égalité 25-25. Hernangómez a enchaîné 2 triples consécutifs, a mis les Wolves 31-25 et a commencé une course 10-0 au Minnesota qui a laissé le score à 35-25.

Le deuxième quart est allé à Golden State, rapprochant le score de 60-58 lorsque la pause est venue.

Les loups sont revenus sur la piste avec force. Rubio a fait 3 triples et l’équipe du Minnesota a obtenu 13 points d’avance, 79-66. Mais finalement Curry s’est réveillé de son sommeil et dans les 4 dernières minutes du troisième quart-temps, le meneur a marqué 16 points, tout ce que son équipe a fait à ce moment-là.

La précipitation de Curry a suffi à mettre les Warriors en tête, 89-91, à la fin du troisième quart.

Mais dans le dernier quart, Le contrôle de Rubio du rythme du jeu et l’apparition d’Edwards ont fait pencher la balance en faveur des Timberwolves.

La recrue des Wolves, âgée de 19 ans, a eu une soirée discrète, avec seulement 7 points à son actif et ne tentant pas un seul triplé de la nuit. Finch a parlé à l’espoir de la recrue de l’année et lui a dit d’être plus agressif, “réveillez-vous et commencez à jouer”.

Les 10 premiers points des Timberwolves dans les 12 dernières minutes étaient d’Edwards, dont deux 3.. À la fin du match, Edwards avait marqué 8 points de plus pour sceller la quatrième victoire consécutive de l’équipe du Minnesota, leur record cette saison.