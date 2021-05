Ricky Rubio: “Cette saison m’a beaucoup aidé à grandir”

L’Espagnol Ricky Rubio, des Timberwolves, a déclaré que la saison difficile, à la fois pour l’équipe du Minnesota et pour lui-même, “l’a beaucoup aidé à grandir, en tant que personne et en tant que joueur”. Rubio, qui est venu chez les Timberwolves juste avant le début de la saison après avoir été transféré de manière inattendue du Phoenix Sun au Thunder d’Oklahoma City et quelques heures plus tard à l’équipe du Minnesota, Il a reconnu que la situation ne l’aidait pas et qu’il lui était difficile de s’adapter.

Mais il a également admis qu’avoir surmonté toutes les difficultés “l’a beaucoup aidé à grandir, en tant que personne et en tant que joueur aussi”, a-t-il expliqué. “Cela m’a aidé à comprendre d’autres situations du jeu auxquelles je n’avais pas l’habitude. Egalement être dans des situations personnelles en raison de la pandémie et rompre de nombreuses routines. Et cela n’aide pas un gars aussi structuré que moi, qui suit ses routines avant les matchs. Ils ont tous cassé. Mais cela m’a fait grandir et comprendre un peu plus tout », a expliqué Rubio.

Après le match que les loups ont joué dimanche soir contre les Dallas Mavericks, et que les Minnesotans ont facilement gagné 136-121, L’entraîneur des Timberwolves Chris Finch a expliqué aux médias l’importance que Rubio a eue dans l’équipe et surtout en Anthony Edwards, un rookie qui est destiné à devenir l’une des grandes stars de la NBA.

Edwards, 19 ans, qui était n ° 1 au repêchage 2020, est le principal candidat pour le titre de recrue de l’année après s’être considérablement amélioré dans la seconde moitié de la saison. Finch a accusé Rubio d’un rôle clé dans l’explosion d’Edwards, populairement connue sous le nom de Ant, qui avait 30 points contre les Mavericks, ce qui signifie que la recrue de 19 ans a marqué plus de 20 points en 36 matchs cette saison.

«Le leadership de Ricky a joué un rôle déterminant dans le développement d’Ant. Il l’encourage toujours, il lui parle toujours. Avant mon arrivée, ils avaient déjà développé une connexion. (Rubio) a été aux côtés de Donovan Mitchell et Devin Booker. Il a vu la montée en puissance de ces types de joueurs », a déclaré Finch.

«Vous savez ce que vous pouvez transmettre à Ant pour l’aider. Il a été un grand soutien à la fois hors du terrain et devant les médias. Ricky joue au basketball à un niveau élevé depuis l’âge de 15 ans. Il sait ce que c’est que d’être jeune et d’avoir de grandes attentes », a ajouté Finch.

En ce sens, le joueur espagnol a déclaré que c’était son expérience (il aura 31 ans en octobre) qui lui avait permis de jouer ce rôle de modèle pour Edwards. Rubio a également rappelé que lorsqu’il est arrivé en NBA à la fin de 2011, précisément aux Timberwolves, était l’un des cinq meilleurs joueurs du repêchage.

«J’ai eu de très bons exemples et des leaders tout au long de ma carrière, en particulier par exemple ma première année avec Elmer Bennett chez Joventut. Et tant de personnes qui m’ont accompagné. C’est savoir parler et de mon expérience, savoir la partager. Bien qu’il y ait des différences, je suis également venu ici au Minnesota dans le top 5 du repêchage et je pense que je peux aider grâce à mon expérience », a ajouté Rubio.