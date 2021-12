Ricky Rubio, clé de la victoire des Cleveland Cavaliers contre les Bulls

Il y a de l’excitation dans l’Ohio alors que beaucoup pensaient qu’il n’y aurait rien à retenir cette saison. Les Cavaliers de Cleveland Il continue de s’avérer être une équipe très compétitive avec beaucoup d’armes pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Guidé par l’exubérance d’un très jeune cinq de départ et l’intelligence de jeu de vétérans comme Ricky Rubio et Kevin Love, s’imposent comme l’une des équipes révélations de la saison et remportent une impressionnante victoire contre Chicago Bulls, pour 115-92, qui les conforte dans la zone d’accès aux séries éliminatoires et fait rêver les fans à la gestation d’un projet qui leur permet de se battre pour le ring à moyen terme.

Jouer avec trois grands joueurs est une innovation sublime de Bickerstaff, qui démantèle les défenses rivales avec sa domination du rebond grâce à l’union sur le terrain pour Lauri Markkanen, Jarrett Allen et Evan Mobley. Le rookie est le vers libre de ce triumvirat qui se comprend à merveille et qui ouvre des trous pour que Guirlande de Darius profiter du périmètre. Le talentueux gardien de tir a marqué 24 points dans la victoire sur certains Bulls qui ont accusé l’absence de DeRozan et Caruso. Vucevic n’a pas pu arrêter la puissance intérieure d’une équipe très fraîche en attaque et généreuse en défense, dans laquelle le double-double d’Allen avec 13 points et 12 rebonds a été décisif.

Ricky Rubio reste vital en Cavs

Une mention spéciale mérite le bon travail de Ricky Rubio. L’Espagnol continue de s’amuser sur le terrain et apporte expérience, vision du jeu et solidité à une équipe qui lui donne de la pertinence sur le banc. Okoro a recommencé, mais les 23 minutes jouées par l’Espagnol, avec 11 points et 9 passes décisives, montrent l’énorme confiance que le staff technique des Cleveland Cavaliers a dans le génie de Mas Nou. Il y a de grandes attentes de ce que Ricky peut faire au fur et à mesure que la saison avance, lorsque la pression médiatique et l’épuisement s’empare d’une très jeune équipe qui peut être vue brûler les étapes plus rapidement que prévu.