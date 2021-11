Ricky Rubio, clé d’une autre défaite des Cleveland Cavaliers

Les Cavaliers de Cleveland il a battu hier l’une des équipes à la mode de la NBA. L’équipe de l’Ohio gagne à l’extérieur Charlotte frelons par 113-110 avec Ricky Rubio encore une fois décisif malgré le fait qu’il n’ait pas réussi au lancement. Deuxième défaite consécutive pour un Hornet qui remarque la baisse de performance de Mikal Bridges. Boule LaMelo ce n’était pas suffisant cette fois pour gagner.

Les Cavas ont commencé très fort dès le début avec un 40-21 au premier quart qui les a maintenus au tableau d’affichage jusqu’à la fin. Bien sûr, les Hornets ont eu du mal et ont marqué trois points avec une minute à jouer et deux avec seulement vingt secondes. Darius Garland a résolu du personnel et les Cavs ont pris le duel.

Ricky Rubio était à nouveau remplaçant et a joué 25 minutes au cours desquelles il a marqué 5 points (1 sur 7 dans les buts sur le terrain), distribué 8 passes décisives et volé deux ballons. +23 avec lui sur le terrain pour les Cavs, de loin le meilleur de cette section. Avec lui sur la piste, les Ohioans sont presque toujours meilleurs. Cependant, son rôle de remplaçant semble immuable. Les Cavs donnent tout pour Garland, qui a terminé hier avec 16 points, 4 passes et -9 avec lui en piste.

Ce qui continue de fonctionner pour eux, c’est de jouer avec trois grands hommes : 24 points et 16 rebonds pour Jarrett Allen, 21 pour Lauri Markkanen et 15 + 10 pour le rookie Evan Mobley. Quatrième victoire en sept matchs pour un Cavs qui fait mieux que prévu.

Chaque fois que les Hornets font une course, les @cavs répondent !#LetEmKnow pic.twitter.com/7Pa4CCDhiK – Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) 2 novembre 2021

Charlotte s’effondre

Après un début de saison écrasant, les Hornets ont déjà cumulé 3 défaites cette saison. Hier, ils sont tombés après un départ catastrophique malgré 30 points de LaMelo Ball et 23 de Terry Rozier. L’horrible Mikal Bridges, qui avait l’air d’aller bouffer le monde en début de championnat, s’est effondré. Hier, 13 points et 4 sur 18 en placement.