Ricky Rubio, clé d’une nouvelle victoire pour les Cleveland Cavaliers

Ricky Rubio est redevenu la clé pour le troisième match consécutif dans une victoire d’environ Les Cavaliers de Cleveland qui se renforcent à pleines voiles en ce début de campagne. Hier, victoire de l’Ohio au Staples Center 79-92 contre les Clippers de Los Angeles avec 26 points de Collin Sexton et 16 et 6 passes décisives de Darius Garland. Ricky Rubio est de nouveau sorti du banc et a été très important dans le triomphe de son équipe. Il a été sensationnel en seconde période et a fini par contribuer 15 points et 3 passes décisives.

