Ricky Rubio démarre avec un double-double qui n’empêche pas la défaite des Cavs

Ce n’est peut-être pas l’équipe de rêve pour lui, mais Ricky Rubio Il est prêt à montrer à tout le monde qu’il est un joueur d’élite de la NBA et qu’il s’efforcera d’être plus qu’un simple mentor pour les jeunes. L’absence de Garland a donné à l’Espagnol l’opportunité de débuter et n’a pas déçu, signant 15 points et 10 passes décisives. Il a mené l’équipe efficacement et a libéré Collin Sexton pour atteindre 33 points, mais l’équipe de l’Ohio a de nouveau chuté, cette fois 112-123 contre Charlotte Hornets dans laquelle Miles Bridges (30 points) et Kelly Oubre se sont démarqués (25).

Deuxième match pour @rickyrubio9 cette saison avec @cavs, deuxième double-double 15 points, 10 passes décisives, 2 rebonds et 2 contres pic.twitter.com/2pB2ow4w4O – NBA Espagne (@NBAspain) 23 octobre 2021