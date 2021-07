Ricky Rubio, des doutes initiaux à la tête de l’équipe nationale

in

12/07/2021 à 06h30 CEST

Le 16 juin, toutes les alarmes se sont déclenchées lorsque Ricky Rubio, MVP de la dernière Coupe du monde que l’Espagne a conquise en 2019, a publiquement mis en quarantaine sa participation avec l’équipe espagnole aux prochains Jeux olympiques de Tokyo.

« Il y a beaucoup de doutes. Sergio (Scariolo) bien sûr j’ai beaucoup de respect pour. Parlons-en et, lorsque la décision finale sur ce que je ferai devra être annoncée, elle sera prise dans les délais, a souligné le meneur des Timberwolves, dont l’avenir en NBA pourrait être en attendant un éventuel transfert.

Cependant, Rubio s’est vite motivé Sûrement après avoir discuté avec certains de ses coéquipiers dans ‘La Familia’ qui ont réitéré son importance capitale tant sur la piste que dans les vestiaires.

Tant que personnellement téléphoné à l’entraîneur de lui demander s’il était encore à l’heure & rdquor; pour s’inscrire sur la liste des Jeux Olympiques. “Mais qu’est-ce que tu me dis ?”, répondit un Scariolo surpris.

Et est-ce que car l’italien Ricky est aussi fondamental dans ses schémas que le meilleur Pau Gasol pour sa capacité à diriger l’équipe aux côtés de Sergio Rodríguez et pour son niveau défensif sensationnel.

Ricky a gardé un grand joueur comme Ntilikina à distance

Le phare’

Dès le début des sessions de formation, Ricky Rubio en a fait plus à chaque match. Après une performance grise lors de la “première” à mi-gaz contre l’Iran (88-61) dans laquelle il n’a marqué que trois lancers francs, le Catalan a contribué 10 points et sept passes décisives deux jours plus tard également contre les Asiatiques (96-53).

Bien qu’il n’ait marqué que 2/9 aux tirs en jeu (2/6 aux triples), l’ex-azulgrana est déjà devenu un phare jeudi dernier lors de la victoire 86-77 contre la France à Malaga avec 16 points (10/10 aux lancers francs) le jour de la malheureuse blessure d’un Juancho Hernangómez qui manquera les Jeux.

Ricky Rubio était un cauchemar pour le ‘bleus’

Oui Samedi à l’AccorHotels de Bercy c’était une vraie exposition avec 23 points, dont 19 après la pause et 13 dans les cinq dernières minutes lorsque le tableau de bord indiquait un mauvais 66-62 (à la fin, 79-87). J’ai dit, Ricky Rubio est le barreur espagnol.

Dans la position de base, il n’y a pratiquement aucun doute sur la liste finale pour les Jeux, puisque Rubio et ‘Chacho’ semblent avoir la position plus qu’assurée, très probablement avec le joueur du Real Madrid Sergio Llull en complément de sa capacité à agir comme « un » et comme « deux ».