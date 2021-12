Ricky Rubio, du paradis à l’enfer

Toute gloire nocturne apparaît, tout désastre nocturne apparaît. Tous deux, comme des amants cruels, se marient maintes fois dans les mêmes jeux, séparés par des moments, par des jeux. C’est la loi du sport, c’est la vie des sportifs et c’est une maxime grossière qui s’est refermée sur Ricky Rubio, et sa saison exceptionnelle à Cleveland, dans un jeu qui a commencé comme une fête pour les Cavs et s’est terminé par un cauchemar. Étrange défaite (108-104) après avoir reçu l’un de ces retours dans lesquels ils s’étaient habitués à jouer, et La blessure au genou de Ricky. Apparemment sérieux. Croisons les doigts.

Avec 2:20 à jouer, et alors que les Pélicans avaient déjà effectué un retour apparemment impossible quelques minutes plus tôt, Ricky est tombé près de la ligne du personnel lorsqu’il a dribblé Devonte ‘Graham, ce qu’il a raté. Le meneur espagnol a glissé et son genou gauche s’est tordu dans une posture très laide en pleine chute. Il est parti sans soutenir sa jambe, sans mettre aucun poids sur son pied gauche, avec des gestes clairs de douleur et aidé par ses compagnons. Attendez, mais une grave mésaventure serait un coup terrible pour un Ricky qui avait retrouvé la joie dans les Cavs après les échanges, l’étrange retour au Minnesota et les doutes sur son avenir. Installé dans sa nouvelle maison inattendue et souriant d’une oreille à l’autre, il a récolté en moyenne 12,7 points et 6,5 passes décisives et était l’une des pièces maîtresses, tant sur le court que dans les vestiaires, de la saison monumentale des Cavs. Ricky (31 ans) est dans la dernière année du contrat de trois ans qu’il a signé avec les Suns (51 millions de dollars, 17,8 $ cette saison) et sera joueur autonome l’été prochain.

On dirait une blessure au LCA avec ce genou plongeant vers l’intérieur tandis que le pied est planté en essayant de retrouver l’équilibre après une glissade sans contact (qui peut mettre le système neuromusculaire en mode panique) pic.twitter.com/HCynsmQErT – Dr Rajpal Brar, DPT (@ 3cbPerformance) 29 décembre 2021

La gloire et le désastre. Titre pour l’absence de Darius Garland (dans les protocoles COVID qui frappent les Cavs sur de bonnes bases, comme tant d’autres), Ricky jouait un match fabuleux (27 points, 13 rebonds, 9 passes décisives) bien qu’il s’effondre comme le reste de ses compagnons, absorbé comme si la piste du Smoothie King Center était un trou noir. Le match avait commencé par une fête pour les Cavs, qui sont venus s’imposer par 23 (14-37) dans un premier quart qui s’est terminé 20-39. Ricky a marqué les sept premiers points du match et 10 des 15 meilleurs des Cavs. Ensuite, Kevin Love (il a terminé avec 24 points et 7 triples) a marqué trois triples d’affilée et a porté le score à 8-27 pour les Cavs, qui ont dansé avec leur rival en le premier match dans lequel Love et Ricky ont commencé ensemble depuis le 16 avril 2104, dans le Minnesota. Des choses de la pandémie (Jarrett Allen et Garland n’étaient pas là)… et de la vie.

Le gardien des Cleveland Cavaliers, Ricky Rubio, subira mercredi une IRM du genou gauche, a déclaré une source à ESPN. Il y a une inquiétude évidente sur la gravité possible de la blessure. Rubio a joué un rôle important dans la réussite des Cavs cette saison. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 29 décembre 2021

Evan Mobley, le grand espoir recrue de l’année qui est revenu après son passage par les protocoles, est arrivé à la Nouvelle-Orléans à midi et a joué (22 points, 7 rebonds) contre un Pélican sans Brandon Ingram ni Jason Hart et secoué sur la base de bonnes au premier quart-temps… mais ils ont fini par gagner. Il a fallu un petit miracle : Garrett Templet a fait cinq 3 au quatrième quart (terminé avec 17 points), quatre en quatre minutes et est passé de 83-95 à huit minutes de la fin à 102-97, maintenant sans Ricky. Le labyrinthe pour les Cavs était total : ils n’ont ajouté que trois lancers francs en sept minutes, et bien qu’ils aient terminé avec deux triples de Kevin Love, la victoire s’est envolée avec le sang froid final de Graham (18 + 5 + 5) et Jonas Valanciunas ( 15+ 10). Les Pélicans, dans leur meilleur moment de la saison, ont une fiche de 13-22. Au moins et sans trace de Zion Williamson, ils lèvent la tête. Cette fois avec très peu de production de Willy Hernangómez, qui n’a pas marqué et a capté 3 rebonds en 6 minutes.

Les Cavs sont à 20-14. Mais la défaite était la moindre des choses, cette fois : tout est en attente des tests sur le genou gauche de Ricky Rubio. Mauvais présage en l’absence de plus de nouvelles. Une blessure grave est toujours cruelle, bien sûr, mais avec Ricky, il semble que ce serait particulièrement le cas maintenant, en ce moment même. Mais c’est ainsi qu’est le sport, la gloire et le désastre. Il est temps d’attendre et de croiser les doigts.