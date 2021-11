Ricky Rubio en mode MVP n’empêche pas le triomphe des Boston Celtics

triomphe de Celtics de Boston en vue de Les Cavaliers de Cleveland au Rocket Mortgage FieldHouse 98-92. Le duel n’a été décidé que dans les derniers instants. Les Cavs sont arrivés à une ou deux minutes de la fin, mais ils ont raté une paire de 3 points pour prendre l’avantage et les Celtics ont fini par mettre le valet à l’eau. Grande fête de Ricky Rubio.

Jayston Tatum a été le meilleur buteur des Celtics avec 23 points. De plus, il a ajouté 8 rebonds, 5 passes et 2 blocs à son répertoire. Al Horford a terminé avec 17 points et 9 rebonds et Marcus Smart et Dennis Schroder ont contribué 14 points par tête. Juancho Hernangómez a encore manqué de minutes. Jaylen Brown continue de ne pas jouer en raison d’une blessure.

Chez les Cavs, Ricky Rubio est sorti dans le onze de départ à la place du blessé Jarrett Allen. El Masnou a été le meilleur buteur du match avec 28 points (4 sur 8 en triple), mais n’a pu éviter la défaite de son équipe. Cedi Osman a apporté 26 unités de la banque. La recrue Evan Mosley a connu son pire match de l’année (0 sur 11 tirs sur le terrain).

3 de suite pour le #3 !@Rickyrubio9 x #LetEmKnow pic.twitter.com/1DVg7gXwRF – Cleveland Cavaliers (@cavs) 16 novembre 2021

Triomphe vital pour les Celtics

La victoire est un coup de boost pour le moral des Boston Celtics, qui ne veulent pas se désengager de la lutte pour les playoffs et qu’en s’imposant sur un terrain compliqué comme les Cleveland Cavaliers sans Jaylen Brown montre qu’il est temps de se réorienter et de finir se battre pour les postes de chef de la Conférence de l’Ouest.