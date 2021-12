Ricky Rubio est honoré pour ses 5 000 passes décisives en NBA

14/12/2021 à 06:31 CET

Les Cavaliers ils ont honoré Ricky Rubio, qui a dépassé les 5 000 passes décisives dans le match joué lundi soir à Cleveland et qui était le Victoire des Cavs sur Miami Heat 105-94, avec la remise du « ballon du match » à la base espagnole.

Dans le vestiaire des Cavs, l’attaquant Kevin Love, a donné à Rubio « la balle du jeu » après avoir atteint le record de 5 000 passes décisives sous les applaudissements du reste de ses camarades de classe. Rubio a récolté 7 passes décisives dans le match contre le Heat de Miami.

Love, qui a joué pendant trois saisons avec Rubio pour les Minnesota Timberwolves, a rappelé au joueur espagnol qu’aujourd’hui en NBA, il n’y a que 11 autres joueurs actifs qui ont atteint 5 000 passes décisives.

Et quand le reste des Cavs a demandé à Rubio de dire quelques mots, le joueur d’El Masnou, avec le sourire, a répondu à Love que « la moitié d’entre eux (aides) sont pour vous » entre les rires de l’équipe.

Rubio est le deuxième joueur espagnol à dépasser les 5 000 passes décisives en NBA après José Calderón, qui est numéro 64 dans le classement, avec 5.148.

L’entraîneur des Cavaliers, JB Bickerstaff, s’adressant à ., a fait l’éloge du couple Rubio et Love et a déclaré que les deux joueurs se complètent sur le terrain.

Bickerstaff a rappelé que la relation des deux remonte à plusieurs années et a déclaré que « La combinaison de leurs capacités se complète vraiment. »

L’entraîneur des Cavs a mis l’. à l’honneur « sa capacité à jouer entre les deux et à mettre la défense en difficulté parce qu’ils ne savent vraiment pas quoi faire d’eux deux. »

« Ce qui les rend si efficaces et efficients, c’est que ils savent comment jouer la défense quand la défense fait une erreur. Ils ont une symétrie dans tout leur jeu. Un simple coup d’œil ou un hochement de tête suffit et ils savent où ils doivent aller », a ajouté Bickerstaff.

L’association de Rubio et Love est devenue un duo efficace pour les Cavs car cela « ouvre également des opportunités avec la capacité de Kevin à marquer et la capacité de Ricky à faire des jeux et à se rendre à la peinture », a-t-il conclu.

Pour sa part, après le match contre Miami Heat Love, il a déclaré aux médias que Rubio lui permet de « jouer librement » en attaque et a ajouté que « Ricky est un partant dans cette ligue. Pour moi, il n’y a aucun doute. »