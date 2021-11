Ricky Rubio est laissé seul

Il fut un temps où la meilleure ligue de basket de la planète, la NBA, voyait fleurir de nombreuses stars espagnoles. En 2016, le drapeau rouge et jaune a atteint sa splendeur aux États-Unis avec un total de 10 joueurs. en compétition, parmi lesquelles des légendes telles que Pau Gasol, Marc Gasol, Ricky Rubio, José Manuel Calderón se sont démarquées … Un âge d’or espagnol en NBA.

Aujourd’hui, la situation est très différente. Nous en avons 6 aux États-Unis, mais avec des rôles ou des rôles très différents de ceux d’antan.. Les frères Hernangómez, Willy et Juancho, sont très loin du rôle joué par les Gasols et n’ont pas beaucoup de minutes, malgré leur parcours aux Etats-Unis. En revanche, il faut citer les rookies, Usman Garuba, qui malgré ses conditions, n’a pas beaucoup de minutes dans les Rockets et Santi Aldama, qui n’entre pas non plus dans la rotation et est venu jouer avec la filiale des Grizzlies. Serge Ibaka, qui a bien performé à OKC et à Toronto, vient de revenir après avoir eu mal au dos. Le seul qui est sauvé, et qui est en fait dans l’un des meilleurs moments de toute sa carrière est Ricky Rubio, qui connaît un début de saison spectaculaire, avec des numéros de superstar et en tête des Cavaliers.

Nous connaissons tous le potentiel de Ricky, qu’il a montré en Espagne et avec l’équipe nationale, mais en NBA, il lui manquait encore un pas de plus, et il semble que cette saison soit la dernière. Le Catalan a signé le meilleur match de sa carrière contre les Knicks de New York, avec 37 points et 10 passes décisives sur le banc.. Un tel exploit a rendu les légendes de la ligue, comme LeBron James, folles de la performance du meneur des Cavs.

Rubio devient INSANE dans le jardin en ce moment !!!! – LeBron James (@KingJames) 8 novembre 2021

La situation du reste des Espagnols est très différente. Usman Garuba et Santi Aldama en sont à leur première saison, il est plus logique qu’ils n’aient pas de minutes. L’Azuqueca ne compte pas grand-chose dans les plans de Stephen Silas, qui a vu dans la draft Sengun un profil idéal pour la rotation. Garuba a en moyenne 1,4 points et 2 rebonds en 6 minutes. Santi Aldama, qui avait beaucoup de projection, mais ne rentre pas tout à fait dans l’équipe, n’entre pas non plus dans la rotation de Memphis. Il a joué un match avec la filiale cette saison. Ses chiffres, 3,7 points et 1,7 rebonds en 7,1 minutes en moyenne.

Les Hernangómez, qui ne sont plus des recrues, ne comptent pas non plus sur beaucoup de minutes dans leurs équipes, bien qu’ils n’aient pas fait de mauvaises performances les saisons précédentes.. Willy, qui joue pour les New Orleans Pelicans, ne semble pas avoir la confiance de son nouvel entraîneur, Willie Green. 2,7 points et 1,3 rebonds en 4,7 minutes en moyenne ont été ses statistiques. Son frère Juancho est dans une situation assez similaire à Boston. L’équipe ne connaît pas non plus son meilleur moment, aggravée par les problèmes avec Brown, Tatum et Smart, mais l’Espagnol n’a toujours pas beaucoup d’opportunités. Le peu qu’il a joué, 1,2 points et 1,0 rebonds en 2,8 minutes en moyenne.

De Serge Ibaka, concernant cette saison, rien n’est clair, puisque vient de rentrer d’une blessure et n’a joué qu’un seul match avec les Clippers. Il a joué 8 minutes, a marqué la maison et a capté un rebond. L’Espagnol, qui est un spécialiste défensif, a déjà joué de bons rôles par le passé dans le Thunder et les Raptors. Il faut voir comment ça se passe après la blessure, mais s’il est en bonne santé, il n’aura aucun problème à entrer dans la rotation et à être un joueur important dans le style physique imposé par les Angelenos en défense.



Il est clair que les recrues doivent se développer davantage en tant que joueurs et que les Hernangómez et les Ibaka finiront peut-être par trouver leur place, mais S’il y a quelqu’un qui continue de faire monter le basket espagnol aux Etats-Unis, c’est bien Ricky Rubio, qui est déjà une légende en Espagne et un joueur avec une excellente réputation en NBA..