Ricky Rubio et Darius Garland cèdent à Kevin Durant et James Harden

victoire de Filets de Brooklyn en vue de Les Cavaliers de Cleveland 109-99 dans un duel qui montre que les New-Yorkais sont la meilleure équipe de la Conférence Est malgré la nette défaite de la veille face aux Golden State Warriors.

James durcir il a été le meilleur buteur du duel avec 27 points (cinquante pour cent sur le terrain et 12 sur 12 aux lancers francs), 10 rebonds et 7 passes décisives. Kevin Durant a terminé le match avec 23 points et Patty Mills avec 21 points après avoir marqué 6 triples. Du banc, LaMarcus Aldridge est passé à 24 points après s’être montré dans la peinture.

Sur les Cavs, Ricky Rubio il a été le meilleur avec 25 points et 5 passes décisives, même s’il n’a pas été très performant dans les triples (3 sur 10). Darius Garland, qui a joué plus que lui, a terminé avec 24 points (3 sur 13 en triple) et 6 passes décisives. Wade, Love et Osman avaient 11 points par tête. Ce n’était pas suffisant. Les Cavs ont beaucoup manqué à leurs deux initiés de départ Jarrett Allen et Evan Mobley.

— Quelle classe Ricky, avant Durant pic.twitter.com/bYUnS4q2MF – NBA Espagne (@NBAspain) 18 novembre 2021

Brooklyn atteint la tête de l’Est

Dans l’Est, les Brooklyn Nets grimpent lentement les positions et ont déjà atteint le sommet (mêmes pourcentages de victoires partout au sommet que les Wizards) après avoir remporté huit des dix derniers matchs. En tant que rivaux, ils ont soif des Bulls et du Heat. Sixers et Bucks traversent le moment, qui devrait être là à la fin. Les Cavaliers ont perdu leurs deux derniers matchs, mais restent en séries éliminatoires.