Ricky Rubio exposé lors de la première victoire des Cleveland Cavaliers

Une excellente nouvelle pour le basket-ball espagnol arrive ce matin de la part de Ricky Rubio. Le génie de Mas Nou est prêt à s’imposer comme partant et à être le barreur du passionnant projet Ohio, ce qu’il a démontré avec un excellent match contre Atlanta Hawks, dans lequel il a marqué 23 points, a donné 8 passes décisives et a fait un excellent travail défensif sur Trae Young pour gagner 101-95. Ce n’était pas la seule bonne nouvelle pour Les Cavaliers de Cleveland, puisque Kevin Love a contribué 12 points du banc et avait jusqu’à 7 joueurs au-dessus de 10 points.

