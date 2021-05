Ricky Rubio fait la promotion d’un projet d’aide au traitement du cancer chez les enfants

18/05/2021 à 12:25 CEST

.

Le projet ‘I am Ready’ promu par le Ricky Rubio La Fondation, Nixi for Children et le service de radio-oncologie de la Vall d’Hebron ont la réalité virtuelle pour que les enfants connaissent l’environnement dans lequel ils recevront les soins et soient plus détendus pendant les séances.

Une vidéo de réalité virtuelle au scénario de laquelle ils ont participé Ricky Rubio, des professionnels du service de radio-oncologie et des patients et familles expliquant leurs expériences seront au centre du projet.

Chaque année, plus de 80 enfants sont traités dans le service de radio-oncologie. L’enfant se présente quotidiennement pendant 4 à 6 semaines pour un traitement de radiothérapie. En ce sens, la préparation avant un traitement est essentielle pour éviter l’anxiété ou la peur des plus petits.

Ce sera l’objectif de «Je suis prêt» et il sera mis en œuvre pour la première fois à l’hôpital universitaire Vall d’Hebron à Barcelone. L’objectif est d’éviter les états d’anxiété et les troubles similaires dont souffrent les patients pédiatriques suite à des traitements de radiothérapie.

Il s’agit d’une expérience de réalité virtuelle préparatoire, qui combine des images réelles à 360º avec un personnage d’animation 3D (Nixi), qui sont déjà appliqués avec une efficacité cliniquement prouvée dans les préopérations de plusieurs hôpitaux en Espagne.

Les enfants reçoivent, avant leur traitement, un kit où ils trouveront la vidéo, une visionneuse de réalité virtuelle et le livret, conçu pour aider les plus petits à exprimer leurs sentiments par le jeu et la créativité.

Ricky Rubio souligne que «la préparation est aussi importante que le traitement et la récupération, et c’est pourquoi ce nouveau projet peut être un succès».

“Je pense que c’est un projet qui se fait avec le cœur, en utilisant la technologie pour ne pas avoir peur dans une situation compliquée”, ajoute l’international espagnol.

«I’m Ready» propose trois expériences de réalité virtuelle différentes: «Mon premier traitement de radiothérapie», «Une formation avec Ricky» et «Préparation à une opération» –

Propre Ricky Rubio Il a apporté sa contribution, puisque le joueur des Minnesota Timberwolves a conçu la vidéo dans laquelle les enfants peuvent l’accompagner dans l’une de ses séances d’entraînement.

L’objectif est que les enfants sentent qu’ils se préparent à leur traitement de radiothérapie d’une manière similaire à Ricky se prépare à l’approche d’un match important de la NBA.