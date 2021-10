Ricky Rubio fait ses débuts avec les Cleveland Cavaliers avec un double-double

21/10/2021 à 6h52 CEST

La base espagnole Ricky Rubio a fait ses débuts mercredi soir avec sa nouvelle équipe, Los Les Cavaliers de Cleveland, avec un double-double lors de la notation 12 points et 10 passes décisives dans un jeu dans lequel la base du Grizzly de Memphis, Ja Morant, qui a marqué 37 points. Rubio, qui a fini par jouer 25 minutes après avoir commencé le match depuis le banc, a calmé le jeu pour la jeune équipe de Cleveland, offrant plus de profondeur et de mouvement du ballon en attaque et une défense plus coordonnée.

Mais Morant, qui en plus d’être le meilleur marqueur du match avec 37 points a fourni six passes et deux contres, était imparable. Le meneur a fait un triple de quatre tentatives et les deux lancers francs qu’il a faits. En plus de Morant, les Grizzlies mettaient en vedette Desmond Bane, avec 22 points, et De’Anthony Melton, avec 20. Le centre Steven Adams avait 14 rebonds.

Chez les Cavaliers, le meilleur buteur était le centre Jarret Allen, avec 25 points, qui a également récolté quatre rebonds, une passe décisive, trois interceptions et trois contres. L’attaquant de puissance Evan Mobley, numéro trois du repêchage de cette année, a fait de bonnes impressions lors de ses débuts en NBA. Mobley, 20 ans et 2,13 mètres de haut, a marqué 17 points et a réussi neuf rebonds, six passes décisives, un vol et un contre. Le garde Collin Sexton a également terminé le match avec 17 points.

Le jeu, joué au FedExForum à Memphis avant 15 975 spectateurs, ça a commencé par l’égalité. Alors que dans les Grizzlies Morant concentraient les tâches de notation, dans l’équipe de Cleveland, le travail était réparti de manière plus équilibrée. À la fin du premier quart-temps, le tableau de bord indiquait une égalité à 32-32. Morant avait 12 des points de son équipe et Bane neuf autres. Chez les Cavaliers, Cedi Osman était le meilleur buteur avec neuf points sur les trois triples qu’il avait tentés dans les 12 premières minutes. Allen et Sexton ont récolté six autres points chacun et Rubio, cinq.

Rubio, qui est entré sur le terrain avec sept minutes à jouer au premier quart après que Garland a subi un trébuchement qui a causé une gêne à la cheville, a clairement indiqué sa qualité dès les premières minutes. En trois minutes, le meneur d’El Masnou a marqué un tir à mi-distance, débloqué la défense des Grizzlies avec des passes décisives et réussi un triple. En défense, Rubio a volé des balles et a lancé son équipe sur la contre-attaque, donnant aux Cavs une vitesse qu’ils n’avaient pas avec Garland sur le terrain.

Mais au deuxième quart-temps, les Grizzlies ont imposé leur plus grande expérience à la jeunesse des Cavaliers. Au redémarrage, Memphis a marqué cinq triplés consécutifs (deux de Jaren Jackson et trois de Melton) auxquels Cleveland n’a pas pu répondre. Ces cinq 3 points en un peu plus de trois minutes ont pesé lourdement sur les Cavs, qui termineraient le deuxième quart-temps à 12 points des Grizzlies, 73-61.

Après la pause, les Cavaliers réagissent. Avec une meilleure défense, l’équipe de Rubio n’a concédé que 21 points au troisième quart tout en étant capable de marquer 29 points. Avec un 94-90 au tableau d’affichage, les 12 dernières minutes ont commencé. Mais une paire de 3 points et plusieurs interceptions ont encore une fois éloigné les Grizzlies à 14 points. Cependant, les Cavs, qui avaient perdu 16 points au deuxième quart-temps, ont commencé à réduire l’écart. Avec 2,33 restants, deux triples d’affilée ont rapproché Cleveland d’un point, 117-116.

C’était en vain. Morant est réapparu, d’abord avec un tir à mi-distance, puis avec une passe décisive à Melton pour couronner une course de 7-0 avec un triple. Avec une avance de huit points à 1 minute de la fin du match, les Grizzlies ont fait avorter la tentative de rébellion des Cavs.