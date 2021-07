Ricky Rubio, futur des Lakers de Los Angeles

in

26/07/2021 à 13:10 CEST

Blanchiment d’Arnau

Les Lakers de Los Angeles il a un besoin urgent de renforcer l’équipe. En ce moment, seuls LeBron James, Anthony Davis, Marc Gasol, Kyle Kuzma, Alfonzo McKinnnie et Kentavious Caldwell-Pope sont des contrats garantis avec la franchise angelina. Alex Caruso, Andre Drummond et Talen Horton-Tucker sont trois des pièces importantes sur lesquelles une décision doit être prise : ils seront des agents libres et sa gamme a augmenté.

Au milieu de ce bourbier, des rumeurs commencent à émerger. Récemment, Chris Paul et Russell Westbrook elles apparaissaient dans les vitrines comme des opérations complexes, mais pas impossibles. Dans ceux-ci, un autre nom futur plus viable et connu en Espagne a été ajouté, tel que Ricky Rubio. Selon Adrian Wojnarowski de ‘ESPN’, eLe meneur d’El Masnou pourrait être à l’ordre du jour des Lakers.

Comme Marc Gasol l’a fait il y a un anPour Ricky, la trentaine, cela pourrait être une belle opportunité : jouer ses dernières années de basket à part entière dans une équipe qui se dispute le titre. Un scénario très différent de la saison dernière, quand, en trois jours, il a changé deux fois d’équipe, laissant derrière lui les finalistes Suns et, avec l’Oklahoma entre les deux, atterrissant chez les Wolves, où il lui reste une saison de contrat garantie, dans laquelle il doit recevoir 17,8 millions.

Cela coïnciderait-il avec Marc ?

Ce qui n’est pas certain, c’est si, en cas de port de violet et d’or, il partagerait une garde-robe avec son homonyme. Le journaliste Antoni Daimiel a relancé en juin dernier les rumeurs d’un retour possible de Marc Gasol au Barça: « Je suis sûr que Navarro tentera par tous les moyens de convaincre Marc Gasol de jouer pour Barcelone & rdquor ;, a déclaré le prestigieux journaliste.

Gasol, quoi a quitté Toronto pour aller à Los Angeles chercher sa deuxième bague, laissant les 20 millions de dollars qu’il a récoltés dans les Raptors pour récolter un montant notablement inférieur au précédent, comme le peu plus de 6 millions qu’il reçoit dans la franchise de Floride. Marc n’a pas eu de rôle de premier plan et les Lakers n’ont pas pu revalider la bague de championnat. Dès lors, Marc valorise le fait de revenir en Europe.

A ce jour, s’il décide de rompre son année de contrat avec les Lakers et de retourner en Espagne, Marc semble plus proche de terminer dans le Gérone par LEB Oro, dont il est propriétaire et où il a toujours dit qu’il voulait finir sa carrière, que dans le Barça, car le club du Barça est loin de sa cachette et Saras Jasikevicius ne le voit pas comme une priorité dans la configuration du futur effectif.