Ricky Rubio, inclus dans le meilleur quintette des Jeux Olympiques

Le meilleur quintette du tournoi de basket-ball masculin de ces Jeux Olympiques Il est composé, selon la Fédération Internationale, de cinq joueurs issus de cinq équipes différentes, la plus reconnaissable étant celle qui a emporté le précieux or avec la sienne : Kevin Durant, des États-Unis.

Celui de Filets de Brooklyn, récemment rénové par votre équipe, cependant il n’a pas été le meilleur buteur du tournoi en moyenne de points, un honneur auquel il aspirait en tant que candidat principal, mais pour l’Espagnol Ricky Rubio, transféré au milieu de son séjour à Tokyo, qui figure également parmi les cinq remarquables grâce à ses 25,5 points.

Du côté de la France, médaille d’argent, a obtenu Rudy Gobert, remarquable dans son travail de buteur contre l’Italie et en finale et pour son travail dans la peinture dans le match clé pour le métal, contre l’actuel champion de son continent. Pour l’Australie, médaillée de bronze, a inclus Patty Mills, qui a couronné leur tournoi d’une performance spectaculaire, dépassant la barre des quarante points, et pouvant atteindre un podium qui leur a résisté à Rio de Janeiro.

Le dernier sur la liste est Luka doncic, star de la Slovénie. Le joueur des Mavericks a accompagné son équipe nationale dès qu’il a été éliminé des Playoffs NBA, il est parti leur donner le ticket dans un Pré-Olympique qu’ils ont joué à Kaunas (Lituanie) contre l’équipe locale et à Tokyo il a mené son équipe se battre pour la médaille et a été classé deuxième meilleur buteur de l’histoire des Jeux, seulement derrière Oscar Schmidt Becerra, dans un match après 48 points marqués contre l’Argentine.

La FIBA ​​précise que les cinq ont été choisis en fonction des postes qu’ils occupent.