Ricky Rubio : “J’ai l’impression d’être dans la fleur de l’âge”

in

Ricky Rubio affrontera cette prochaine saison 2021/22 une nouvelle étape de sa carrière dans le NBA. Le joueur espagnol a été transféré cet été à Les Cavaliers de Cleveland des Minnesota Timberwolves, et devrait faire partie de la formation de départ organisant le match de l’équipe aux côtés du jeune Darius Garland.

Rubio lui-même a récemment tenu la conférence de presse correspondant à sa présentation en tant que joueur des Cavs. Il y a parlé de ses aspirations pour l’avenir de la franchise et de tout ce qu’il peut contribuer à un projet de reconstruction chargé de jeunes joueurs sans grande expérience.

“Je sens que je peux avoir un impact positif immédiat sur l’équipe”, a déclaré Rubio. “J’ai beaucoup grandi avec toutes les erreurs que j’ai commises dans le passé, et aussi grâce aux choses que j’ai apprises. Je me sens qualifié pour relever ce nouveau défi.”

Avec le ruban dans les nuages

Ricky Rubio arrive à Cleveland après avoir été l’un des meilleurs joueurs des Jeux Olympiques de Tokyo 2021 (avec une moyenne de 25,5 points et 6,0 passes décisives par match, et étant inclus dans l’Ideal Five du tournoi malgré le résultat final de l’équipe nationale espagnole). Les attentes sont donc élevées.

“Avant la pandémie, je me sentais très bien aux Phoenix Suns à propos de mon jeu. Le coronavirus est arrivé et tout a changé. Mais je pense que maintenant j’ai retrouvé mon chemin, et je sens que je suis dans le meilleur moment de ma carrière de joueur. Je pense Je peux beaucoup contribuer cette année », a déclaré le meneur espagnol.