Ricky Rubio, le mentor – AS.com

Nouvelle aventure pour Ricky. La phrase est presque un classique de ces dernières saisons, au cours desquelles le talentueux meneur espagnol a subi le visage le plus amer de la NBA : celle des transferts, la sensation de marchandise que de nombreux joueurs ont subie, traitant la concurrence nord-américaine comme une entreprise dans laquelle certains, comme lui, subissent des dommages collatéraux. D’être dans un projet montant comme le Jazz, à participer à la reconstruction de certains Suns qui étaient finalistes sans lui et avec Chris Paul. Et après, d’un retour infructueux au Minnesota pour atterrir dans l’Ohio. Au total et en seulement trois ansRicky a marché sur certains des marchés les moins attrayants de la NBA, passant d’équipes avec des aspirations à d’autres qui en manquent totalement. Encore une fois, le visage le plus amer.

Ricky aura 31 ans le 21 octobre et a une longue carrière professionnelle qui a duré près de deux décennies dans la catégorie senior, après avoir fait ses débuts avec seulement 14 ans dans le DKV Joventut, sous le commandement d’Aíto García Reneses. Le plus jeune joueur de l’histoire à faire ses débuts en ACB avait déjà tout gagné en Europe alors qu’il n’avait que 20 ans : Euroligue, Eurocup, ULEB Cup, ACB League, King’s Cup et ACB Super Cup, titres qui se sont répartis entre DKV et , en particulier, Barcelone. Après cela, il a fait le saut vers la NBA et a été la deuxième recrue la plus remarquable de la compétition après son partenaire de génération Kyrie Irving. Et il s’est remis de la critique, se forgeant une carrière en dehors de celle-ci, étant un passeur exceptionnel, l’un des meilleurs meneurs défensifs de la NBA et améliorant lentement mais sûrement son terrain extérieur.

Avec une carrière qui comprend une série d’innombrables succès avec l’équipe nationale espagnole, Ricky a gagné le droit d’être plus qu’un simple transfert de viande, ce qu’il est évidemment déjà. Très bien noté malgré le passage d’une équipe à l’autre, a été MVP de la Coupe du monde 2019, recevant le prix d’un certain Kobe Bryant, et est devenu un leader et une référence spirituelle partout où il passe. Déjà dans le Jazz, il était très proche de Donovan Mitchell, et dans les Suns il sponsorisait Devin Booker, deux joueurs qui sont aujourd’hui des stars de la meilleure ligue du monde et deux des représentants de l’avenir de la compétition. Il a également fait de même lors de sa dernière année au Minnesota, cette fois avec Anthony Edwards. Et maintenant, comme l’a révélé NBC SportsOn dirait qu’il va avoir le même rôle avec Darius Garland, un joueur prometteur des Cavaliers.

Garland est l’une des étoiles montantes de l’équipe de l’Ohio. A seulement 21 ans (10 ans de moins que Ricky), c’est un joueur extérieur, tout comme Booker et Mitchell, bien qu’il joue au meneur, quelque chose de très positif si l’on considère qu’il est le même que Ricky. Garland est en NBA depuis deux ans et, si l’année dernière il n’a pas fait plus de reprises, était de se démarquer dans un petit marché comme Cleveland. Bien sûr, il est allé à 17,4 points et 6,1 passes décisives, en plus de toucher 40 % en triples et dans une équipe qui a commencé la saison de façon prometteuse et qui a un entraîneur émergent comme JB Bickerstaff. Un très bon endroit pour Ricky de continuer à tester ses compétences et aidez une jeune équipe à s’améliorer et à trouver sa place dans la NBA.

“Je pense que l’une des choses les plus difficiles à faire dans la ligue n’est pas d’avoir une bonne année, mais d’avoir une meilleure année quand on a eu une bonne année. Toute l’attention sera sur toi, toute la pression sera sur toi. Le défi que vous allez avoir est plus mental qu’autre chose. ‘Je l’ai déjà fait. Ai-je ce qu’il faut pour être encore meilleur ? Il faut beaucoup d’énergie pour avoir l’année que vous aviez l’année dernière. Il a eu de grands nombres, une grande année. Mais cela peut se traduire par une équipe gagnante. Je vais devoir le défier dans ce domaine. Je vais apporter mon expérience de la même manière que je l’ai fait avec BookerDe la même manière que je l’ai fait avec Donovan Mitchell, de la même manière que je l’ai fait avec les jeunes stars que j’avais dans mon équipe », a déclaré Ricky dans des déclarations à Chris Fedor de Cleveland.com.

Ricky se retrouvera dans une ville où personne ne veut aller et avec une équipe en construction qui, tout au long du 21e siècle, n’a été sur la carte qu’avec LeBron James, disparaissant sans lui. Mais aussi un personnel jeune et travailleur, avec des osiers clairs et des fondations solides, représentant la première portée royale à échapper, dans une conférence orientale plus bienveillante, à la longue ombre du roi. Dans l’Ohio, le meneur espagnol pourra encadrer, non seulement Garland, mais aussi des jeunes comme Collin Sexton (dans certaines rumeurs de transfert, mais toujours dans l’équipe), Isaac Okoro ou Jarret Allen, chacun à son poste. Là, Ricky jouera un rôle fondamental, qui, bien qu’il soit victime de cet autre côté de la NBA, il continue de se forger une réputation irréprochable et de remplir son rôle avec un professionnalisme extraordinaire. Désormais, il ne vous reste plus qu’à trouver, s’il existe, sa place définitive dans une NBA qui n’attend personne. Et ça, Ricky Rubio le sait mieux que quiconque.