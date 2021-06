Ricky Rubio, le mentor : de Zach LaVine à Anthony Edwards

Les Phoenix Suns sont en finale de la Conférence Ouest. Si l’on prend en compte la dernière décennie de la franchise, c’est une nouvelle capitale, même difficile à croire ; si vous regardez le passé plus récent, la surprise peut être un peu réduite. Pas excessivement, bien sûr, puisqu’il s’agit de Finales ; mais tout ce qui se passe est mieux compris. L’équipe dirigée par Monty Williams, entraîneur NBA de l’année, est sortie de la bulle d’Orlando sans faire les playoffs, mais aussi sans perdre un match. C’était un avertissement qui les sauve de toute trahison dans ce parcours : quelque chose se tramait et, cette saison, il a tout simplement explosé. C’est sûrement l’une des raisons qui ont conduit Ricky Rubio à se sentir extrêmement contrarié par son transfert à Oklahoma City Thunder, une équipe à une époque totalement différente : si en Arizona le point de maturité maximale est atteint, en Oklahoma la graine n’a pas encore été plantée. Enfin, et dans une période où il a changé d’équipe deux fois en trois jours, sa destination était à l’origine : au Minnesota. Sportivement, ce n’était pas idyllique ; mais au moins il avait son histoire.

Ricky est revenu là où tout avait commencé, dans la franchise qui, à 19 ans, l’avait choisi lors du repêchage 2009, en cinquième position. Maintenant, à 30 ans, cela n’a plus rien à voir avec ce garçon qui, déjà à 21 ans, marchait sur la NBA pour la première fois. Ryan Saunders, son entraîneur à la fois dans la première étape chez les Timberwolves et dans la seconde, a décrit son évolution pour AS : « J’ai toujours été un fan de Ricky Rubio, à la fois pour ce qu’il peut faire avec le ballon dans les mains et pour tout. qu’il donne à ses coéquipiers ou à la communauté, avec de grandes qualités de leader. Il a définitivement le profil pour finir par être entraîneur », a-t-il expliqué avec des sourires admiratifs sur le visage. Le meneur de jeu est arrivé comme l’un de ces joueurs qui n’ont pas besoin de génies pour réaliser les souhaits des spectateurs et, maintenant cette magie, est devenu un vétéran avancé, de jeune âge, mais avec le bagage d’une carrière commencée dès la précocité.

El Masnou n’est pas encore entraîneur, mais il n’est pas non plus simplement joueur. Ce n’est pas un secret. Depuis son premier passage avec les Wolves, il a toujours eu des promesses sous son aile : il a été un mentor. Avec le recul, il est difficile de trouver des basketteurs actifs qui ont tant influencé la carrière de divers jeunes talents. Il l’a fait avec Zach LaVine au Minnesota, et maintenant il le fait toujours dans la franchise Wolves, mais avec Anthony Edwards. En chemin, Donovan Mitchell et Devin Booker, deux joueurs qui regardent déjà les superstars dans les yeux et qui, dans ces playoffs, se sont démarqués comme peu d’autres. Le second, le soleil qui brille le plus, avec Chris Paul, à Phoenix. L’escorte semble n’avoir pas de toit. Dans sa première phase finale, il est dans ces moyennes qui laissent un héritage : il marque beaucoup, il marque bien et, en plus, il a le temps de diriger et de prendre de bonnes décisions. Cette saison, en plus de tout cela, il l’avait aussi pour Ricky Rubio, avec qui il était éternellement reconnaissant pour tout ce qu’il a contribué au cours de l’année qu’ils ont partagée à Phoenix. “Plus facile parfois ? Plus facile à tout moment”, a-t-il répondu si, lors du cours passé, cela lui a facilité la vie de buteur. “Je n’oublierai jamais ce qu’il a fait pour ma carrière”, a-t-il conclu.

Il n’est pas le seul à se souvenir du joueur catalan tout au long de cette campagne. LaVine, sur un ton très similaire, l’a fait aussi : “Ricky était super avec moi. Un meneur qui passe en premier est quelqu’un de si altruiste qu’il cherche à faire des jeux pour les autres. Je savais qu’avec lui, si je courais sur le court et utilisais ma vitesse, la balle me trouverait. Ricky sera toujours mon garçon “, a-t-il assuré. Avec lui, il a partagé trois saisons, au cours desquelles il est passé de 10,1 points par match en moyenne à 18,9, une progression qui a également trouvé son sommet cette saison : 27,4. À ce moment-là, il y avait déjà un certain Karl-Anthony Towns dans les parages, qui s’assit plus d’une fois pour écouter, ou un novice Andrew Wiggins, avec un pas en avant dans les Warriors stoïques de cette année, bien qu’ils se soient retrouvés sans prix.

Des barrières brisées et qui, à leur tour, s’élargissent. Les Suns se sont faufilés dans l’aristocratie de la compétition, ils ont ignoré le statu quo et ne sont qu’à quelques pas (par rapport à tout ce qui existe) de la gloire ; mais le Jazz l’a également opté. Ils succombèrent, avec un certain bourdonnement, avant d’avoir pu rencontrer le premier ; mais encore une fois Donovan Mitchell a excellé, un autre talent montant aux côtés de Ricky. Cette année, sans aller plus loin, le joueur espagnol est sorti lorsque Shaquille O’Neal a remis en question la capacité de Micthell à mener une équipe au sommet. Dans leur vol libre, ils restent sous la protection du capitaine. Et maintenant, Anthony Edwards se retrouve à déployer ses ailes. “C’est le meilleur leader que j’ai eu de toute ma vie”, est-il arrivé à assurer le rookie. Un de plus et, comme toujours, pas n’importe lequel.