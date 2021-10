Ricky Rubio mène la victoire de Cleveland sur Atlanta

24/10/2021 à 05:40 CEST

Efe

Le joueur espagnol Ricky Rubio s’est approché du double-double avec 23 points et a délivré huit passes décisives pour les Cleveland Cavaliers, qui ont battu les Atlanta Hawks 101-95 en NBA.

Les Cavaliers avaient perdu leurs deux premiers matchs, tous deux par 11. Rubio a joué 35 minutes, a réussi 9 des 15 tirs sur le terrain, dont 3 des 7 triples, 2 des 2 de la ligne du personnel et a pris six rebonds.

@rickyrubio9 BAT LE BUZZER ! 🚨 #LetEmKnow x @BallySportsCLE pic.twitter.com/imyaPsVrCQ – Cleveland Cavaliers (@cavs) 23 octobre 2021

La recrue Evan Mobley a réalisé un double-double de 17 points et 11 rebonds, tandis que Jarrett Allen a obtenu 11 points et 14 rebonds supplémentaires. Pour les Hawks, le meilleur marqueur était Trae Young, avec 24 points.

Cam Reddish a marqué 19 et Clint Capela a réussi un double-double de 10 points et 14 rebonds. Atlanta a remporté son premier match 113-87 contre Dallas deux jours plus tôt.