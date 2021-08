Ricky Rubio ne ferme pas la porte au retour en Europe

31/08/2021 à 11h07 CEST

Après avoir traversé les Jeux de Tokyo, tout le monde se demande ce que ce sera L’avenir de Ricky Rubio et c’est le joueur lui-même qui a fait un équilibre sur sa carrière sportive aux médias qui ont assisté à la présentation de leur campus de basket-ball à Collell, Gérone.

Même si tu as accepté ça la saison dernière s’est avérée très usée, Ricky Rubio ne pense toujours pas à arrêter de jouer en NBA. “Je me suis vraiment brûlé l’année dernière. Ce fut une année très difficile. Il venait d’être papa, en pleine pandémie, de nombreux changements, une pression différente des autres années. Je voulais un été calme. Mais ma femme, qui s’occupe de tout, m’a dit de profiter des Jeux olympiques. J’avais des doutes, mais une fois que tu y vas, tu y vas à 100%, et les choses se sont bien passées“, a déclaré l’international. Sur sa continuité avec l’équipe nationale espagnole, il était clair:”Chaque été je déciderai si j’y vais ou pas, cet été en fait j’ai eu des doutes et j’ai même dit non”.

Ils sont rentrés à la base de Masnou d’inclure à nouveau, dans un virement qui l’a envoyé à Cleveland, bien qu’il admette que bien que ce ne soit pas une situation idéale, c’est courant en NBA : “C’est le quatrième ou cinquième changement d’équipe au cours des 4 dernières années, et ça n’aime pas ça. Vous voulez avoir de la stabilité et en famille ce n’est pas facile, mais la NBA c’est comme ça, vous ne dépendez pas de vous-même. Il faut s’adapter et l’accepter“.

“Maintenant, ce que je dois faire, c’est écouter et servir une équipe dont je ne connais presque rien, chaque franchise fonctionne différemment et c’est encore un peu un réapprentissage, Je n’ai pas été avec l’équipe ou à Cleveland », a-t-il poursuivi à propos de sa nouvelle équipe.

Pourtant Ricky a fermé la porte pour l’instant, de revenir au basket européen puisqu’il a encore le but de jouer dans une équipe qui peut gagner la NBA. “Je n’exclus pas de revenir en Europe, mais en NBA j’ai toujours l’objectif avec lequel je suis parti: faire partie d’une équipe gagnante. Je n’ai disputé les play-offs que 2 des 10 saisons que j’ai passées en NBA et j’ai hâte d’y être. Mais la pandémie a déjà montré que les choses peuvent changer très rapidement », a-t-il déclaré.

“En 2022, je serai un agent libre et je verrai la valeur que j’ai sur le marché et les options. Ensuite, je déciderai. Je veux décider de mon avenir“, il a fini.