Ricky Rubio n’exclut pas de jouer en Europe la saison prochaine

Après avoir annoncé pour la première fois qu’iOS 15 prendrait en charge les identifiants numériques via Apple Wallet, les premiers États américains ont été annoncés qui conduiront à l’adoption de la nouvelle norme. Il y a 8 États annoncés pour l’instant qui travaillent sur l’adoption et, fait intéressant, ce ne sont probablement pas ceux que […] More