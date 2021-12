Ricky Rubio, options pour gagner une bague avec les Cleveland Cavaliers

Pas dans les meilleurs rêves les adeptes de Les Cavaliers de Cleveland que trois ans seulement après le départ de Lebron James, ils allaient pouvoir structurer un projet sportif aussi excitant que celui qu’ils ont en ce moment. Petit marché et dépendant du King ces dernières décennies, les Ohioans ont réussi à se reconstruire rapidement grâce aux bonnes décisions prises par la direction, tant au niveau de la draft que des transferts. Désormais, ils ont décidé de miser sur la continuité et la pérennité, en signant leur coach JB Bickerstaff un contrat jusqu’en 2027, alors qu’il en avait déjà un jusqu’en 2024.

Le message à la ligue qu’ils transmettent avec cette décision est clair; ils veulent construire un projet gagnant avec patience, en profitant des bonnes bases dont ils disposent. Evan Mobley, Lauri Markkanen, Darius Garland et Jarret Allen Ce sont des joueurs d’un niveau actuel énorme et d’une projection future spectaculaire, qui se complètent avec collin sexton. Ainsi, ils auraient un quintette perfectible pendant cinq ans, ainsi que des vétérans du niveau de Kevin Love et Ricky Rubio qui donnent de la compétitivité à l’équipe à court terme et font un magnifique travail d’encadrement des jeunes. L’incroyable formule tactique consistant à jouer avec les trois grands pendant de nombreuses minutes peut emmener Bickerstaff à l’Olympe des dieux, bien qu’il reste à voir s’il maintient cette tendance en tant qu’alma mater de son projet.

OFFICIEL : #Cavs Head Coach @jbbickerstaff_ a signé une prolongation de contrat de plusieurs années ✍️ DÉTAILS : https://t.co/sxZmNgviey pic.twitter.com/hKv4BpGsR2 – Cleveland Cavaliers (@cavs) 25 décembre 2021

Ce qui est évident, c’est qu’ils ont de nombreuses armes pour être une équipe compétitive maintenant, mais encore plus pour se qualifier pour le ring très bientôt. Et c’est que la densité de jeunes talents qu’ils ont peut être vitale pour établir un transfert ambitieux par lequel ils peuvent attirer un joueur All Star, être entourés d’un écosystème plein de talent et de voracité, et avoir des négociateurs de pièces qui plairaient à n’importe quel Franchise NBA. Nous devrons être très attentifs à la manière dont Les Cavaliers de Cleveland Terminez cette saison, car selon jusqu’où vous êtes capable d’aller, le processus jusqu’au ring peut être considérablement raccourci et ouvrir la voie pour attirer les stars ou transformer vos jeunes promesses en elles.