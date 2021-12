Ricky Rubio rate le reste de la saison

30/12/2021

Le à 08:38 CET

Tout allait bien pour Ricky Rubio. Son équipe, les Cleveland Cavaliers, est l’une des révélations de cette saison en NBA, il jouait à un niveau magnifique, et la franchise l’a choyé comme le leader vétéran et serein qui devait guider une équipe pleine de jeunes talents.

Mais le malheur croisa à nouveau le chemin de l’Espagnol.

Avec seulement 2,20 à jouer pour terminer le match de mardi contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Rubio, qui jouait un grand match (presque triple-double avec 27 points, 13 rebonds et 9 passes décisives) il a glissé sur une pénétration et s’est rapidement rendu compte que quelque chose n’allait pas avec son genou gauche.

Les pires présages pour le meneur, qui a quitté le terrain sans pouvoir marcher, se sont accomplis ce mercredi avec la confirmation que souffre d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche, une blessure grave qui lui fera rater le reste de la saison.

En attendant le période de récupération exacte – peut aller jusqu’à neuf mois-, sa participation à l’EuroBasket 2022 qui se tiendra en septembre reste à l’antenne.

Malheureusement, Rubio connaît bien cette blessure : c’est le même ligament du même genou qui s’est déchiré en 2012 quand il était une recrue avec les Minnesota Timberwolves.

Aujourd’hui âgé de 31 ans, le gardien d’El Masnou est contraint de s’arrêter à nouveau lorsque il profitait de l’un de ses moments les plus doux en NBA.

… 𝑵𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒕𝒐𝒐 𝒉𝒊𝒈𝒉, 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒕𝒐𝒐 𝒍𝒐𝒘 Plus que jamais, tout est avec vous. On vous attend déjà à nouveau sur les pistes ! Tu reviendras plus fort, @rickyrubio9 ! pic.twitter.com/jHuiireYh9 – Ligue Endesa (@ACBCOM) 29 décembre 2021

Le phare des Cavs

Rubio affichait une moyenne de 13,1 points, 4,1 rebonds et 6,6 passes décisives en 28,5 minutes par match.

Mais les chiffres ne reflètent pas avec précision son importance pour les Cavaliers.

Consolidé comme une voix de grand poids dans les vestiaires, Rubio – avec Kevin Love- J’étais le mentor d’une équipe très prometteuse avec des jeunes qui crient au passage comme Evan Mobley, Jarrett Allen, Collin Sexton ou Darius Garland.

En fait, Rubio a facilement endossé son rôle de sixième homme et de « parrain » de Garland.

« Chacun a son rôle et nous l’avons tous accepté. Le mien est un peu différent de ce à quoi j’étais habitué dans ma carrière NBA (en tant que meneur de jeu), mais je suis très à l’aise et très heureux », a-t-il déclaré plus tôt dans le mois.

Son entraîneur, JB Bickerstaff, était absolument ravi d’avoir Rubio.

« C’est quelqu’un en qui on peut croire, sur qui on peut s’appuyer dans les situations difficiles. Il n’a pas peur. Il n’y a rien qu’il n’ait vu. Il n’y a pas de situation dans le basket qu’il n’ait vécue. Face à un tir important, il n’a pas peur. Face au bon coup, il n’a pas peur. Nous avons la chance de l’avoir », « Le gardien des Cavaliers Ricky Rubio a quitté la piste de la Nouvelle-Orléans hier soir au quatrième quart avec une blessure au genou gauche et n’a pas pu rejouer. Les tests de blessures effectués après le match et ceux effectués au La Cleveland Sports Clinic confirme qu’il y a une blessure au ligament croisé antérieur du genou et Rubio manquera le reste de la saison 21-22. Son état sera mis à jour de manière appropriée », indique le communiqué. . C’est le même genou qui a été grièvement blessé en 2012.

pic.twitter.com/i8IgBXXcsc – Cleveland Cavaliers (@cavs) 29 décembre 2021

Signé par les Cavaliers cet été lors des Jeux Olympiques avec l’Espagne, Rubio avait été la clé du fabuleux début de saison pour Cleveland, qui ont étonné toute la ligue pour être une équipe très bien travaillée, compétitive et capable de gagner sur n’importe quel terrain.

Ils occupent actuellement la cinquième place de la Conférence Est avec 20 victoires et 14 défaites, et ils partagent avec les Grizzlies de Memphis (21-14, quatrième à l’Ouest) l’honneur d’être la révélation de cette saison.

Rubio met fin à son contrat cette année et il sera joueur autonome cet été à un moment de grande incertitude à cause de cette blessure.

La base avait atteint ces dernières années un point extraordinaire de maturité, de sécurité et d’inspiration Cela lui a permis de remporter la Coupe du monde de Chine 2019 avec l’équipe espagnole (il était le MVP du tournoi) et d’être le meilleur buteur des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

En NBA, en revanche, il n’a pas eu beaucoup de fortune avec ses équipes.

Rubio a passé de nombreuses années dans des équipes avec peu d’aspirations (Minnesota Timberwolves) et a quitté d’autres franchises juste au moment où elles commençaient à viser le sommet (Utah Jazz et Phoenix Suns) après Rubio a été fondamentale dans la consolidation de ces projets.

Dans tous les cas, Rubio a construit sa vie et sa carrière autour de l’amélioration constante et de la force dans les pires moments, sur et en dehors du terrain – sa mère est décédée d’un cancer en 2016 – et a toujours eu recours à la même devise : « Jamais trop haut, jamais trop bas » (jamais trop haut, jamais trop bas).