Ricky Rubio rate le reste de la saison

29/12/2021

Le 30/12/2021 à 00:12 CET

Le pire des présages s’est accompli avec Ricky Rubio. Le meneur espagnol rate le reste de la saison après avoir subi les pires blessures au genou : déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche. Cela a été confirmé par les ‘Cavs’ dans un communiqué après les tests effectués à El Masnou.

« Le gardien des Cavaliers Ricky Rubio a quitté le terrain de la Nouvelle-Orléans hier soir au quatrième quart avec une blessure au genou gauche et n’a pas pu rejouer. Les tests de blessure d’après-match et d’après-match Cleveland Sports Clinic confirment qu’il y a une blessure au ligament croisé antérieur du genou et Rubio manquera le reste de la saison 21-22. Son état sera mis à jour de manière appropriée », indique le communiqué. C’est le même genou qui a été grièvement blessé en 2012.

Ricky Rubio a été blessé dans les dernières minutes du match que les Cavaliers ont joué à la Nouvelle-Orléans contre les Pélicans et l’équipe de Cleveland a perdu 108-104. Ricky a retrouvé le sourire cette saison après plusieurs années d’échange et un retour raté au Minnesota.